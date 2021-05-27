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27 мая 14:19
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новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
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«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов

Общество
«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Симферополь: остановка общественного транспорта на улице Киевская у кого-то вызывает улыбку, а у кого-то — возмущение. Сначала здесь смонтировали «умную» остановку, а потом перекрыли ее забором. Доступ к транспорту оказался невозможен из-за ограждений проезжей части. Место для остановки предусмотрено немного дальше вдоль по улице, но оно пока никак не оборудовано.

ФАН выяснил, почему такое происходит и какие меры могут устранить подобного рода недостатки в будущем. По факту, если говорить кратко, оказалось, что все ведомства, которые так или иначе задействованы в работе, не могут наладить совместную работу и делать все сообща.

По информации замглавы администрации Симферополя Александра Зинченко, заказчиком этого объекта выступал департамент городского хозяйства (ДГХ) города Симферополя.

«Что касается установки бордюрного камня, ограждения и ремонта проезжей части, по распоряжению главы республики полномочия переданы службе автомобильных дорог Крыма и министерству транспорта. Перераспределение функций произошло в конце 2020 года. Вопросами благоустройства общественных территорий занимается ДГХ города», — уточнил Зинченко.

«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

В свою очередь руководитель ДГХ Евгений Маляров, разъясняя ФАН курьезную текущую ситуацию с конкретным остановочным комплексом, высказал мнение об имеющих место системных несовершенствах системы взаимодействия между различными ведомствами и государственными учреждениями в Крыму. Также по мнению руководителя, сроки и последовательность реализации проектов напрямую зависят от выделяемых средств, по большей части, федеральным центром. На данный момент системный подход к решению многих задач, мягко говоря, хромает.

Вместе с этим чиновник посетовал, что его компетенция как руководителя департамента городского хозяйства серьезно ограничена в части согласований планируемых работ.

«В моей компетенции нет, например, «Воды Крыма», нет сетей, они в компетенции ГУПов и подчиняются министерству ЖКХ. Мы не можем своевременно согласовывать планы работ. Как только выделяются деньги на какие-либо проекты, они начинают разрабатываться и согласовываться, чтобы уложиться в сроки освоения средств. Отсюда и нестыковки. Наш департамент участвует только в согласовании работ по наземному благоустройству городских территорий. А все, что связано с коммуникациями, решения принимаются без нашего участия. Из-за этого периодически возникают такие ситуации, как с остановочным комплексом на улице Киевской. Необходимо долгосрочное продуманное планирование и более тесные горизонтальные связи между ведомствами», — пояснил руководитель.

«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Также, по мнению Евгения Малярова, частая смена руководящих работников в министерствах и ведомствах не способствует планомерной отлаженной работе всей системы. Так, один частный случай раскрывает системные недостатки общей работы.

Пока же остановка находится на свое месте, поэтому пользователи соцсетей делятся своим мнением о том, что думают на этот счет.

«Инновации пришли в крымскую столицу. И никак уходить не собираются», — комментируют в Сети.

«И смешно, и плакать хочется», — пишет Марина Андронова.

«Заборы — это наше все! На Марка Донского тоже установили заборы. Раньше, если нужно повернуть на свою улицу — дорогу перешел и нет проблем, сейчас топай вдаль до конца никому не нужного забора, а потом столько же назад по дороге, ведь тротуара на другой стороне как бы нет. Удобненько до слез», — говорит Елена Бондарева.

«Ничего вы не понимаете. Остановку умную огородили, чтобы вы ее не портили своими попами. Этот умный объект был сделан специально для уважаемых зарубежных делегаций и туристов, а также продемонстрировать научно-технический потенциал. Этот опыт был заимствован из передовых стран по типу Северной Кореи», — иронизирует пользователь с ником Den Raven.

Что касается конкретного остановочного комплекса, то глава пресс-службы администрации Симферополя Андрей Черниченко заверил ФАН, что перенос будет осуществлен в кратчайшие сроки за счет средств инвестора, который установил его в 2020 году.

Остановочные павильоны в 2020 году устанавливались в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым «О торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды»».

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крым остановка
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Все новости / Общество / «Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
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