ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым

Симферополь, 27 мая. Любительская хоккейная команда из Германии, прибывшая в Крым в рамках проекта «Мирный Крым — своими глазами», примет участие в четвертом турнире любительского хоккея, передает корреспондент ФАН.

Как рассказал агентству глава комитета госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, делегация пробудет в Крыму до 31 мая. За это время заграничные гости смогут ознакомиться с местными достопримечательностями и окунуться в атмосферу мирного российского Крыма.

«В рамках тех дней, пока они уже были в Крыму, понятное дело, была экскурсионная программа: это Ливадийский дворец, где состоялась Ялтинская конференция, Ханский дворец в Бахчисарае. Также была проведена экскурсия по концлагерю Красный, прошли ознакомительные экскурсии по Ялте.

Был уже небольшой товарищеский футбольный матч между любительской футбольной командой ФРГ и сборной государственного совета Республики Крым. Наша сборная выиграла 12:9 у сборной ФРГ.

Хочу сказать, что они приехали подготовленными. Они почитали о Крыме — что здесь происходит, где. И вот они захотели посмотреть «Артек» — что там происходит и как. Поэтому сегодня мы едем в «Артек», а вечером мы начинаем играть в хоккей, открываем официально турнир в Ялте. И все эти дни вплоть до 29 числа мы играем», — рассказал парламентарий.