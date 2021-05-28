Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино

В Крыму производится великолепное вино, которое ежегодно получает высокие награды на различных престижных конкурсах. Десятки лет существует ряд именитых местных винных заводов, которые известны далеко за пределами республики. В особенности это касается винзаводов «Массандра», «Коктебель», «Инкерман».

Вместе с тем практически ежегодно на территории полуострова появляется несколько новых виноделен, которые только начинают свой путь. Помимо объемной государственной поддержки теперь они получат еще и прекрасную возможность рассказать о своем продукте в центре винного туризма Winepark, передает корреспондент ФАН.

«Малые производители для нас являются приоритетом, в том плане, что мы, как объединяющая площадка, хотим дать всем малым виноделам поддержку в рамках развития и продажи своего продукта. Один из пунктов, который мы сейчас еще вводим, это наш лекторий, в который свободный доступ будет у каждого винодела. Он сможет сюда приехать, привезти людей, рассказать им о чем-то, а мы ему в этом поможем. При этом всех малых виноделов мы тут же берем к себе в винную карту, если они, скажем так, соответствуют своему имени, и помогаем им развиваться, поскольку выбиться и заявить о себе очень тяжело», — заявил шеф-сомелье центра винного туризма Winepark Дмитрий Плотников.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, самая большая проблема у маленьких виноделен заключается в том, что ценник на их продукцию автоматически выше, потому что у них обычно маленькие объемы производства.

«Владелец винодельни «Финагория» как-то мне сказал, что вином заниматься выгодно, когда у тебя есть 100 га земли. В таком случае предприятие сможет себя окупать, у него будет хорошая себестоимость, которая даст тебе правильное позиционирование на рынке. У этих же ребят всего по 20–30 га, поэтому цена бутылки кажется относительно высокой в сравнении с конкурентами», — сказал эксперт.

При этом Дмитрий Плотников отметил, что вино в Крыму до 1000 рублей практически в 90% случаев будет выше по качеству, нежели импортная альтернатива. Он считает, что это является доказательством того, что теперь Крым может давать свои определенные вина, закрывать нишу и держать рынок.

«Мы же хотим стать центром винного туризма, и у нас очень большая миссия, причем и у меня, как сомелье, и у моей команды. Нам нужно дать такой продукт, который всегда понятен, всегда четко разграничен. Поэтому мы включаем в карту только проверенные образцы, то, что пробуем лично, и только то, за что нам не стыдно», — заявил шеф-сомелье, рассказывая об одном из молодых производителей Крыма.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Дмитрий Плотников в разговоре с ФАН добавил, что в центре винного туризма Winepark есть собственный банк вина, рассчитанный на 37 тысяч бутылок — сейчас в нем уже находится порядка трех тысяч. В будущем он будет заполнен лучшими российскими, крымскими и мировыми винами.

На данный момент центр винного туризма работает в тестовом режиме, однако уже осенью сможет полноценно принимать гостей со всех уголков мира, рассказывая о виноделии в Крыму и продвигая местные молодые бренды.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, на кого лучше стоит учиться в сфере виноделия, чтобы быть востребованным в Крыму.