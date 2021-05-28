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новостей
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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
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Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино

Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму производится великолепное вино, которое ежегодно получает высокие награды на различных престижных конкурсах. Десятки лет существует ряд именитых местных винных заводов, которые известны далеко за пределами республики. В особенности это касается винзаводов «Массандра», «Коктебель», «Инкерман».

Вместе с тем практически ежегодно на территории полуострова появляется несколько новых виноделен, которые только начинают свой путь. Помимо объемной государственной поддержки теперь они получат еще и прекрасную возможность рассказать о своем продукте в центре винного туризма Winepark, передает корреспондент ФАН.

«Малые производители для нас являются приоритетом, в том плане, что мы, как объединяющая площадка, хотим дать всем малым виноделам поддержку в рамках развития и продажи своего продукта.

Один из пунктов, который мы сейчас еще вводим, это наш лекторий, в который свободный доступ будет у каждого винодела. Он сможет сюда приехать, привезти людей, рассказать им о чем-то, а мы ему в этом поможем. При этом всех малых виноделов мы тут же берем к себе в винную карту, если они, скажем так, соответствуют своему имени, и помогаем им развиваться, поскольку выбиться и заявить о себе очень тяжело», — заявил шеф-сомелье центра винного туризма Winepark Дмитрий Плотников.

Центр винного туризма Winepark будет помогать малым винодельням Крыма
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По его словам, самая большая проблема у маленьких виноделен заключается в том, что ценник на их продукцию автоматически выше, потому что у них обычно маленькие объемы производства.

«Владелец винодельни «Финагория» как-то мне сказал, что вином заниматься выгодно, когда у тебя есть 100 га земли. В таком случае предприятие сможет себя окупать, у него будет хорошая себестоимость, которая даст тебе правильное позиционирование на рынке. У этих же ребят всего по 20–30 га, поэтому цена бутылки кажется относительно высокой в сравнении с конкурентами», — сказал эксперт.

При этом Дмитрий Плотников отметил, что вино в Крыму до 1000 рублей практически в 90% случаев будет выше по качеству, нежели импортная альтернатива. Он считает, что это является доказательством того, что теперь Крым может давать свои определенные вина, закрывать нишу и держать рынок.

«Мы же хотим стать центром винного туризма, и у нас очень большая миссия, причем и у меня, как сомелье, и у моей команды. Нам нужно дать такой продукт, который всегда понятен, всегда четко разграничен. Поэтому мы включаем в карту только проверенные образцы, то, что пробуем лично, и только то, за что нам не стыдно», — заявил шеф-сомелье, рассказывая об одном из молодых производителей Крыма.

Центр винного туризма Winepark будет помогать малым винодельням Крыма
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Дмитрий Плотников в разговоре с ФАН добавил, что в центре винного туризма Winepark есть собственный банк вина, рассчитанный на 37 тысяч бутылок — сейчас в нем уже находится порядка трех тысяч. В будущем он будет заполнен лучшими российскими, крымскими и мировыми винами.

На данный момент центр винного туризма работает в тестовом режиме, однако уже осенью сможет полноценно принимать гостей со всех уголков мира, рассказывая о виноделии в Крыму и продвигая местные молодые бренды.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, на кого лучше стоит учиться в сфере виноделия, чтобы быть востребованным в Крыму.

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россия крым вино
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