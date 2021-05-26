Керчанин раскрыл правду о доме, где подъем для мужчины на 14 этаж оказался фатальным

Директор управляющей компании дома, в котором, предположительно, из-за неработающего лифта умер пенсионер, объяснил ФАН, из-за чего это произошло. Ранее сообщалось о смерти пенсионера, который был вынужден подниматься на 14 этаж многоквартирного дома пешком. Соседи предполагают, что именно преодоление таких препятствий для пожилого человека стало фатальным.

«Сгорел двигатель, его отвезли на перемотку. К сожалению, все это случилось на майские праздники — 10 дней выходных. Организация, которая занимается перемоткой двигателя, тоже 10 дней не работала, так что скопилось у них там работы прилично. Обещали они к 10 июня, но думаю, что к концу мая все будет уже готово», — сообщил директор «Рембытсервиса» Роман Калганов.

Он пояснил, что лифт старый, работает на двигателе 1996 года выпуска — новых таких уже нет, а найти замену практически невозможно, поэтому двигатель отдали на перемотку. Также Калганов отметил, что вообще в этом доме должно было быть два лифта, но еще в 90-е годы один из них был разукомплектован и не эксплуатировался.

Мужчина добавил, что таких домов в городе всего три, и лифтов таких тоже немного. Также он рассказал, что работы по ремонту двигателя не входят в тариф, то есть жильцы эти работы не оплачивают.

«Но мы все равно берем, отвозим, ремонтируем, при этом не выставляем людям никаких дополнительных счетов», — добавил Калганов.

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Однако пользователи Сети после сообщения о смерти пенсионера начали писать о подобных проблемах и в своих домах, а также и то, что их проблемы обещают решить через два-три года.

«Шоссе Героев Сталинграда, 52/1, лифт не работает уже два года. А на верхних этажах тоже живут люди пожилого возраста и мамы с маленькими детьми. Писали во все возможные инстанции — ответ: вас поставили в очередь на замену лифтового оборудование на 2024 год», — комментирует Татьяна Вологина.

«Ворошилова 1, подъезд 3, лифт также не работает долгое время. Причины неизвестны», — пишет Роман Бесфамильный.

«Вот и нас хотят из аварийного дома с первого этажа переселить на Шоссе Героев Сталинграда, на девятый этаж, с ребенком-инвалидом! Жалобы пишу, им все равно! Говорят, лифт рабочий! Сегодня да, а завтра — нет, и что? Либо на улице ночевать, либо из дома не выходить», — комментирует Ксюша Бушуева.

Напомним, ранее ФАН сообщал о смерти пенсионера, который из-за неработающего лифта был вынужден подниматься на 14 этаж многоквартирного дома пешком.