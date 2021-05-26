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26 мая 21:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете
21:32
Происшествия
Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
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Керчанин раскрыл правду о доме, где подъем для мужчины на 14 этаж оказался фатальным

Происшествия
Керчанин раскрыл правду о доме, где подъем для мужчины на 14 этаж оказался фатальным
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Директор управляющей компании дома, в котором, предположительно, из-за неработающего лифта умер пенсионер, объяснил ФАН, из-за чего это произошло. Ранее сообщалось о смерти пенсионера, который был вынужден подниматься на 14 этаж многоквартирного дома пешком. Соседи предполагают, что именно преодоление таких препятствий для пожилого человека стало фатальным.

«Сгорел двигатель, его отвезли на перемотку. К сожалению, все это случилось на майские праздники — 10 дней выходных. Организация, которая занимается перемоткой двигателя, тоже 10 дней не работала, так что скопилось у них там работы прилично. Обещали они к 10 июня, но думаю, что к концу мая все будет уже готово», — сообщил директор «Рембытсервиса» Роман Калганов.

Он пояснил, что лифт старый, работает на двигателе 1996 года выпуска — новых таких уже нет, а найти замену практически невозможно, поэтому двигатель отдали на перемотку. Также Калганов отметил, что вообще в этом доме должно было быть два лифта, но еще в 90-е годы один из них был разукомплектован и не эксплуатировался.

Мужчина добавил, что таких домов в городе всего три, и лифтов таких тоже немного. Также он рассказал, что работы по ремонту двигателя не входят в тариф, то есть жильцы эти работы не оплачивают.

«Но мы все равно берем, отвозим, ремонтируем, при этом не выставляем людям никаких дополнительных счетов», — добавил Калганов.

Керчанин раскрыл правду о доме, где подъем для мужчины на 14 этаж оказался фатальным
pixabay.com  / 

Однако пользователи Сети после сообщения о смерти пенсионера начали писать о подобных проблемах и в своих домах, а также и то, что их проблемы обещают решить через два-три года.

«Шоссе Героев Сталинграда, 52/1, лифт не работает уже два года. А на верхних этажах тоже живут люди пожилого возраста и мамы с маленькими детьми. Писали во все возможные инстанции — ответ: вас поставили в очередь на замену лифтового оборудование на 2024 год», — комментирует Татьяна Вологина.

«Ворошилова 1, подъезд 3, лифт также не работает долгое время. Причины неизвестны», — пишет Роман Бесфамильный.

«Вот и нас хотят из аварийного дома с первого этажа переселить на Шоссе Героев Сталинграда, на девятый этаж, с ребенком-инвалидом! Жалобы пишу, им все равно! Говорят, лифт рабочий! Сегодня да, а завтра — нет, и что? Либо на улице ночевать, либо из дома не выходить», — комментирует Ксюша Бушуева.

Напомним, ранее ФАН сообщал о смерти пенсионера, который из-за неработающего лифта был вынужден подниматься на 14 этаж многоквартирного дома пешком.

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крым лифт керчь
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Все новости / Происшествия / Керчанин раскрыл правду о доме, где подъем для мужчины на 14 этаж оказался фатальным
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