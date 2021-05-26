Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа

Почти три часа длилась спецоперация спасателей МЧС по вызволению водителя КамАЗа, который был заблокирован в кабине. Мужчина попал в ДТП днем 26 мая: во время движения колесо лопнуло, груженый КамАЗ перевернулся на обочину и влетел в кювет.

Кабина оказалась как раз у деревьев, из-за чего водитель был зажат. Его пытались вызволить два с половиной часа, передает корреспондент ФАН с места ДТП: сначала хотели оттянуть КамАЗ тросом машиной МЧС, однако тщетно. Потом пилили дерево, позже вызвали кран. На помощь спасателям также прибыли и мужчины из ближайших населенных пунктов.

«Принесли бензопилы, бензин и тросы. Также дополнительные тросы и цепи полиция просила у проезжающих. Большое дерево спилили полностью, ветки оттаскивали краном и машинами МЧС», — сообщает корреспондент ФАН.

В итоге мужчину удалось вызволить.