В Крыму из-за ДТП водителя зажало в кабине КамАЗа: ФАН публикует фото с места аварии

Симферополь, 26 мая. В Симферопольском районе Крыма возле пгт Гвардейское сегодня произошла страшная авария с участием грузового автомобиля. Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, у КамАЗа во время движения лопнуло колесо, из-за чего он, груженный, улетел в кювет и врезался в дерево. К сожалению, водителя грузовика прижало к дереву, сейчас его пытаются спасти сотрудники МЧС и пожарная служба. На месте происшествия также работает полиция и скорая помощь.

Известно, что на место ДТП спасатели вызвали кран, который, видимо, должен будет оттащить грузовой автомобиль от дерева.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Напомним, ранее ФАН сообщал, что автомобиль с людьми рухнул с откоса в Прикамье.