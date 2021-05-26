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26 мая 20:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Происшествия
Адвокат Сапеги подал жалобу после ее задержания в Белоруссии
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
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В Крыму из-за ДТП водителя зажало в кабине КамАЗа: ФАН публикует фото с места аварии

Происшествия
В Крыму из-за ДТП водителя зажало в кабине КамАЗа: ФАН публикует фото с места аварии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Симферополь, 26 мая. В Симферопольском районе Крыма возле пгт Гвардейское сегодня произошла страшная авария с участием грузового автомобиля. Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, у КамАЗа во время движения лопнуло колесо, из-за чего он, груженный, улетел в кювет и врезался в дерево. К сожалению, водителя грузовика прижало к дереву, сейчас его пытаются спасти сотрудники МЧС и пожарная служба. На месте происшествия также работает полиция и скорая помощь.

Известно, что на место ДТП спасатели вызвали кран, который, видимо, должен будет оттащить грузовой автомобиль от дерева.

Появились фото с места событий: в Крыму после ДТП зажало водителя «КамАЗа»
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Появились фото с места событий: в Крыму после ДТП зажало водителя «КамАЗа»
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Напомним, ранее ФАН сообщал, что автомобиль с людьми рухнул с откоса в Прикамье.

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дтп крым камаз
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Все новости / Происшествия / В Крыму из-за ДТП водителя зажало в кабине КамАЗа: ФАН публикует фото с места аварии
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