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26 мая 20:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Происшествия
Адвокат Сапеги подал жалобу после ее задержания в Белоруссии
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
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Появилось видео с места ДТП в Крыму, где водителя КамАЗа зажало в кабине

Происшествия
Появилось видео с места ДТП в Крыму, где водителя КамАЗа зажало в кабине
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Сегодня около 17 часов на трассе в сторону Армянска, не доезжая до населенного пункта Гвардейское, произошло ДТП. Как сообщает корреспондент ФАН с места аварии, груженый КамАЗ завалился в кювет, так как у него на ходу лопнуло колесо.

Из-за того, что водителя деревом зажало в кабине, его пытаются деблокировать сотрудники МЧС, однако задача непростая — сначала большегруз пытались вытащить тросом. Позже попытались бензопилой выпилить ветви деревьев, чтобы вызволить мужчину. Пока все попытки его вызволить безуспешны. На место аварии даже вызвали кран. Корреспондент Федерального агентства новостей следит за происходящим.

Ранее ФАН публиковал фото с места ДТП, где водителя большегруза зажало в кабине.

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дтп крым
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Все новости / Происшествия / Появилось видео с места ДТП в Крыму, где водителя КамАЗа зажало в кабине
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