Появилось видео с места ДТП в Крыму, где водителя КамАЗа зажало в кабине

Сегодня около 17 часов на трассе в сторону Армянска, не доезжая до населенного пункта Гвардейское, произошло ДТП. Как сообщает корреспондент ФАН с места аварии, груженый КамАЗ завалился в кювет, так как у него на ходу лопнуло колесо.

Из-за того, что водителя деревом зажало в кабине, его пытаются деблокировать сотрудники МЧС, однако задача непростая — сначала большегруз пытались вытащить тросом. Позже попытались бензопилой выпилить ветви деревьев, чтобы вызволить мужчину. Пока все попытки его вызволить безуспешны. На место аварии даже вызвали кран. Корреспондент Федерального агентства новостей следит за происходящим.

Ранее ФАН публиковал фото с места ДТП, где водителя большегруза зажало в кабине.