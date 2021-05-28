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28 мая 03:56
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новостей
03:54
Общество
Российский посол в Австрии заявил о недопустимости политизации темы перелетов
03:54
Шоу-бизнес
Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
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Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США

Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
Федеральное агентство новостей  / 

США на протяжении всего времени, как Крым и Севастополь вернулись в состав России, ведут открытую войну против жителей полуострова и РФ. Очевидно, что события 2014 года имели высокое не только историческое, но и геополитическое значение, поскольку Крым является важным стратегическим объектом во всех смыслах, который американцы упустили.

В связи с этим в Соединенных Штатах Америки и вассальных им странах Европы уже принят ряд документов, которые закрепляют непризнание российского статуса полуострова. Это говорит о том, что такая тенденция, скорее всего, может продлиться долго. Впрочем, в мире все настолько динамично развивается и меняется, что гегемония США может рухнуть в любой момент.

Эксперт рассказал, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
Global Look Press  / Wang Ying

В комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян отметил, что после встречи в Рейкьявике главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена среди определенных кругов начались восторженные рассказы о том, что надвигается новая прагматичная развязка, сотрудничество, и якобы РФ и США почти прошли кризисное дно.

«Думаю, что это не так, никакие глубинные противоречия не разрешены и, соответственно, у нас нет оснований предполагать из-за встречи двух, пусть даже высокопоставленных чиновников, что эти противоречия исчезнут. В таком случае продолжится геополитическое сражение между двумя державами, и я абсолютно не согласен с тем, что кризис миновал, и не разделяю мнения тех людей, которые говорят, что мы с Америкой уже помирились.

Мы не помирились, США захватили каноническую, языковую территорию русского мира, и таких крупных потерь наша цивилизация не несла со времен Великой Отечественной войны: территориальных, людских, экономических в связи с утратой Украины. На мой взгляд, пока этот вражеский плацдарм не будет ликвидирован, говорить о каком-то примирении категорически нельзя», — заявил собеседник издания.

Эксперт рассказал, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По его словам, радикальное изменение политики можно наблюдать и на жизни одного поколения и, как правило, эти изменения в политике происходят после серьезного поражения — оно может быть экономическим, военным, политическим и прочее.

«Соответственно, если США потеряют свою гегемонию в мире, а я думаю, это вопрос еще одного поколения, то, несомненно, произойдет и переосмысление американской истории, и это государство, возможно, будет переучреждено и переосмыслено на новых началах. И я не вижу здесь ничего такого нереального, чего не могло бы случиться», — сказал Константин Кеворкян.

Такие вещи происходили уже в СССР, Германии, Франции, Китае, то есть практически во всех странах мира наступали кризисы, которые заставляли эти государства становиться на путь переустройства и переосмысления своей роли в мире, добавил публицист.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США.

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россия сша украина крым
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