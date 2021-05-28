Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США

США на протяжении всего времени, как Крым и Севастополь вернулись в состав России, ведут открытую войну против жителей полуострова и РФ. Очевидно, что события 2014 года имели высокое не только историческое, но и геополитическое значение, поскольку Крым является важным стратегическим объектом во всех смыслах, который американцы упустили.

В связи с этим в Соединенных Штатах Америки и вассальных им странах Европы уже принят ряд документов, которые закрепляют непризнание российского статуса полуострова. Это говорит о том, что такая тенденция, скорее всего, может продлиться долго. Впрочем, в мире все настолько динамично развивается и меняется, что гегемония США может рухнуть в любой момент.

Global Look Press / Wang Ying

В комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян отметил, что после встречи в Рейкьявике главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена среди определенных кругов начались восторженные рассказы о том, что надвигается новая прагматичная развязка, сотрудничество, и якобы РФ и США почти прошли кризисное дно.

«Думаю, что это не так, никакие глубинные противоречия не разрешены и, соответственно, у нас нет оснований предполагать из-за встречи двух, пусть даже высокопоставленных чиновников, что эти противоречия исчезнут. В таком случае продолжится геополитическое сражение между двумя державами, и я абсолютно не согласен с тем, что кризис миновал, и не разделяю мнения тех людей, которые говорят, что мы с Америкой уже помирились. Мы не помирились, США захватили каноническую, языковую территорию русского мира, и таких крупных потерь наша цивилизация не несла со времен Великой Отечественной войны: территориальных, людских, экономических в связи с утратой Украины. На мой взгляд, пока этот вражеский плацдарм не будет ликвидирован, говорить о каком-то примирении категорически нельзя», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, радикальное изменение политики можно наблюдать и на жизни одного поколения и, как правило, эти изменения в политике происходят после серьезного поражения — оно может быть экономическим, военным, политическим и прочее.

«Соответственно, если США потеряют свою гегемонию в мире, а я думаю, это вопрос еще одного поколения, то, несомненно, произойдет и переосмысление американской истории, и это государство, возможно, будет переучреждено и переосмыслено на новых началах. И я не вижу здесь ничего такого нереального, чего не могло бы случиться», — сказал Константин Кеворкян.

Такие вещи происходили уже в СССР, Германии, Франции, Китае, то есть практически во всех странах мира наступали кризисы, которые заставляли эти государства становиться на путь переустройства и переосмысления своей роли в мире, добавил публицист.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США.