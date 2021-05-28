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новостей
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
00:04
Общество
Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
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Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране

Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму в рамках пресс-конференции, посвященной завершению Международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» представители из Болгарии, Сербии и Северной Македонии честно рассказали, что в их странах думают о Крыме, и поделились собственными впечатлениями от посещения полуострова.

«Тут такая деликатная ситуация, но, скажем так, если Россия не заботится о том, чтобы показать, как есть на самом деле, то западные СМИ заботятся хорошо о том, чтобы показать Крым, но уже в другом русле. Многие в Болгарии среди моих знакомых знают о Крыме, о ситуации, происходившей в 2014 году, но они действительно не понимают того, что мы за эти несколько дней увидели. Они не понимают, что люди в большинстве своем не против быть в составе России», — сообщил аспирант Астраханского государственного университета Златомир Дьовленски (Болгария).

Он также отметил, что во время встречи участников форума с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и министром культуры Республики Крым Ариной Новосельской они договорились о предоставлении материалов о Крыме для популяризации реальных фактов о жизни полуострова в широких кругах.

«Ребята в Сербии достаточно хорошо осведомлены о ситуации с Крымом, потому что у Сербии и у России похожие судьбы — исторические, культурные. И, конечно, многие были бы рады посетить Россию, Крым и другие субъекты Российской Федерации. Но проблема в том, что пандемия внезапно пришла и внесла свои коррективы», — отметил студент Финансового университета при Правительстве России Милен Радич (Сербия).

Студент из Сербии назвал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Он также выразил надежду на то, что в скором времени ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтому все желающие смогут осуществить свои туристические планы, увидеть своими глазами всю картину происходящего целиком, а не только верхушку айсберга, транслируемую авторитетными СМИ.

«К сожалению, я бы сказала, что в Македонии молодежи не очень известна ситуация. Конечно, общую информацию все знают, но подробно — нет. Но я думаю, что создание молодежного клуба все изменит», — рассказала студент НИУ «Высшая школа экономики» Линда Сефули (Македония) в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на конференции «Диалог культур: Россия — Балканы».

Она также поделилась своим мнением насчет создания молодежного российско-балканского клуба, подчеркнув, что будущее за молодежью. И если будет возможность делиться знаниями, культурой, точной информацией о своих странах друг с другом, все изменится к лучшему.

Участники форума также поблагодарили организаторов за теплый прием и поделились позитивными впечатлениями от посещения полуострова, экскурсии в Воронцовский и Ливадийский дворцы, замка Ласточкино гнездо. Также один из участников форума отметил, что за время прогулок по городам Крыма не увидел ни одного грустного лица, что произвело на него большое впечатление.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в рамках форума было принято решение о создании молодежного клуба «Диалог культур: Россия — Балканы».

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крым форум балканы
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