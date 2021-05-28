Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране

В Крыму в рамках пресс-конференции, посвященной завершению Международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» представители из Болгарии, Сербии и Северной Македонии честно рассказали, что в их странах думают о Крыме, и поделились собственными впечатлениями от посещения полуострова.

«Тут такая деликатная ситуация, но, скажем так, если Россия не заботится о том, чтобы показать, как есть на самом деле, то западные СМИ заботятся хорошо о том, чтобы показать Крым, но уже в другом русле. Многие в Болгарии среди моих знакомых знают о Крыме, о ситуации, происходившей в 2014 году, но они действительно не понимают того, что мы за эти несколько дней увидели. Они не понимают, что люди в большинстве своем не против быть в составе России», — сообщил аспирант Астраханского государственного университета Златомир Дьовленски (Болгария).

Он также отметил, что во время встречи участников форума с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и министром культуры Республики Крым Ариной Новосельской они договорились о предоставлении материалов о Крыме для популяризации реальных фактов о жизни полуострова в широких кругах.

«Ребята в Сербии достаточно хорошо осведомлены о ситуации с Крымом, потому что у Сербии и у России похожие судьбы — исторические, культурные. И, конечно, многие были бы рады посетить Россию, Крым и другие субъекты Российской Федерации. Но проблема в том, что пандемия внезапно пришла и внесла свои коррективы», — отметил студент Финансового университета при Правительстве России Милен Радич (Сербия).

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Он также выразил надежду на то, что в скором времени ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтому все желающие смогут осуществить свои туристические планы, увидеть своими глазами всю картину происходящего целиком, а не только верхушку айсберга, транслируемую авторитетными СМИ.

«К сожалению, я бы сказала, что в Македонии молодежи не очень известна ситуация. Конечно, общую информацию все знают, но подробно — нет. Но я думаю, что создание молодежного клуба все изменит», — рассказала студент НИУ «Высшая школа экономики» Линда Сефули (Македония) в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на конференции «Диалог культур: Россия — Балканы».

Она также поделилась своим мнением насчет создания молодежного российско-балканского клуба, подчеркнув, что будущее за молодежью. И если будет возможность делиться знаниями, культурой, точной информацией о своих странах друг с другом, все изменится к лучшему.

Участники форума также поблагодарили организаторов за теплый прием и поделились позитивными впечатлениями от посещения полуострова, экскурсии в Воронцовский и Ливадийский дворцы, замка Ласточкино гнездо. Также один из участников форума отметил, что за время прогулок по городам Крыма не увидел ни одного грустного лица, что произвело на него большое впечатление.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в рамках форума было принято решение о создании молодежного клуба «Диалог культур: Россия — Балканы».