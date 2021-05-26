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26 мая 20:03
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новостей
20:03
Двух человек задержали после заявления главы соцпитания Петербурга
20:01
Происшествия
Адвокат Сапеги подал жалобу после ее задержания в Белоруссии
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
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Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
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Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями

Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

В Севастополе впервые отметили День Матросского бульвара. Идея учредить такой праздник возникла еще летом 2020 года после завершения первой очереди реконструкции бульвара. Торжественную дату установили на днях в честь победы брига «Меркурий» над двумя турецкими линейными кораблями в 1829 году.

«Каждый севастополец знает историю о храбром сражении экипажа под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского, который в неравном бою с двумя линейными кораблями турецкого флота одержал убедительную победу. Это было 26 (14) мая 1829 года», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в социальных сетях.

Команда проявила небывалое мужество и храбрость, и маленький бриг смог одолеть корабли, имеющие десятикратное превосходство в количестве орудий. Памятник, который увековечил подвиг легендарного брига «Меркурий», — одна из визитных карточек Севастополя.

«Этот легендарный бой произошел у берегов Босфора. Тогда «Меркурий» был внезапно атакован турецкими кораблями. Четыре часа длился этот неравный бой. Только представьте: у турок было 180 пушек, у «Меркурия» лишь 18. И все равно он одерживает победу. Маленький легкий бриг становится между двумя огромными боевыми кораблями, и они уже не могут стрелять. Этот маневр можно было совершить, имея большую выдержку смелость, и умение точно руководить и выполнять команды командира», — рассказала ФАН экскурсовод, историк Артур Заиляев.

Впервые в Севастополе прошел день Матросского бульвара
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Бриг получил 22 пробоины в корпусе, 133 — в парусах, 16 повреждений было в рангоуте, 148 — в такелаже, ядрами оказались разбиты все шлюпки. Четыре моряка были убиты, а шестеро ранены. По данным историков, эта победа русских моряков вызвала восхищение современников.

«Тогда один из штурманов турецкого корабля «Реал-бей» написал: «Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана…Ежели в великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми литерами на храме славы», — добавил Артур Заиляев.

В назидание потомкам в Севастополе был установлен памятник в честь героического сражения, а на постаменте памятника установили надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Сам же бриг «Меркурий» получил кормовой Георгиевский флаг и прослужил на Черном море до 9 ноября 1857 года. А вся команда корабля была отмечена высокими орденами и следующими чинами.

Впервые в Севастополе прошел день Матросского бульвара
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Сегодня, в честь первого праздника — Дня Матросского бульвара — прошли торжественные мероприятия. Возложение цветов, молебен и церемония подъема Андреевского Георгиевского флага. Вечером на бульваре выступит уличный духовой оркестр, а небо над Матросским бульваром озарит праздничный фейерверк.

Ранее ФАН рассказывал, что неизвестные обокрали Музей героической обороны Севастополя.

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севастополь казарский Матросский бульвар
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