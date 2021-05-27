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27 мая 03:36
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новостей
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
03:25
Политика
Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка
03:23
Общество
Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты
03:20
Политика
Фургалу больше не грозит пожизненный срок
03:18
Общество
Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России
03:00
Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
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Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада

Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС заявил, что воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск — Симферополь.

По его словам, в условиях нарастания западной агрессии и санкций против соседней страны ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом. Он уверен, что для Минска это будет вектором стратегического развития.

«Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу», — сообщил Мурадов.

Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В комментарии ФАН крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что, помимо открытия прямого авиа- и ж/д сообщения, Белоруссия и Крым могут сотрудничать в сфере агропромышленного комплекса, поскольку на полуострове есть продукты, которые могут дополнять друг друга. Также это касается и сферы туризма, ведь республика в качестве курорта всегда была популярна у жителей Белоруссии все эти годы.

Кроме того, это касается возможности развития морского сообщения, чтобы предоставить Минску больше возможностей для экспорта его товаров.

«Причины, по которым они этого не сделали, заключаются в том, что президент Лукашенко до кризиса прошлого года старался проявить себя максимально независимым от России и в то же время не порвать связи с Западом. В связи с этим он считал для себя неприемлемым признание реальности, что Крым является российским.

В ухудшении отношений с Западом, становлении все более и более серьезных ограниченных контактов с Белоруссией ситуация заставляет Лукашенко менять постепенно свою позицию. Следует понимать, что в рамках Единого экономического пространства особых проблем с контактами в Белоруссии в экономическом плане не существуют, также нет ограничений в плане передвижения, просто это не афишируется. Другое дело, что отсутствует прямое авиа- и ж/д сообщение», — заявил Джаралла.

Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

По словам политолога, нынешний кризис достаточно сильный, и он действительно, скорее всего, изменит очень многое в положении Белоруссии и ее отношении к окружающим странам. Однако в ближайшее время признание российского статуса полуострова со стороны Минска и открытие прямого авиасообщения выглядят пока еще маловероятными.

Через некоторое время, когда станет понятно, насколько глубокий этот кризис, будет скорректирована и линия белорусского правительства — либо она останется такой же, либо же пойдет на большую интеграцию, добавил Владимир Джаралла.

Напомним, раннее ФАН сообщал, что глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма.

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россия белоруссия украина крым
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