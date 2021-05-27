Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС заявил, что воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск — Симферополь.

По его словам, в условиях нарастания западной агрессии и санкций против соседней страны ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом. Он уверен, что для Минска это будет вектором стратегического развития.

«Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу», — сообщил Мурадов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В комментарии ФАН крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что, помимо открытия прямого авиа- и ж/д сообщения, Белоруссия и Крым могут сотрудничать в сфере агропромышленного комплекса, поскольку на полуострове есть продукты, которые могут дополнять друг друга. Также это касается и сферы туризма, ведь республика в качестве курорта всегда была популярна у жителей Белоруссии все эти годы.

Кроме того, это касается возможности развития морского сообщения, чтобы предоставить Минску больше возможностей для экспорта его товаров.

«Причины, по которым они этого не сделали, заключаются в том, что президент Лукашенко до кризиса прошлого года старался проявить себя максимально независимым от России и в то же время не порвать связи с Западом. В связи с этим он считал для себя неприемлемым признание реальности, что Крым является российским. В ухудшении отношений с Западом, становлении все более и более серьезных ограниченных контактов с Белоруссией ситуация заставляет Лукашенко менять постепенно свою позицию. Следует понимать, что в рамках Единого экономического пространства особых проблем с контактами в Белоруссии в экономическом плане не существуют, также нет ограничений в плане передвижения, просто это не афишируется. Другое дело, что отсутствует прямое авиа- и ж/д сообщение», — заявил Джаралла.

ФБА «Экономика сегодня» . /

По словам политолога, нынешний кризис достаточно сильный, и он действительно, скорее всего, изменит очень многое в положении Белоруссии и ее отношении к окружающим странам. Однако в ближайшее время признание российского статуса полуострова со стороны Минска и открытие прямого авиасообщения выглядят пока еще маловероятными.

Через некоторое время, когда станет понятно, насколько глубокий этот кризис, будет скорректирована и линия белорусского правительства — либо она останется такой же, либо же пойдет на большую интеграцию, добавил Владимир Джаралла.

Напомним, раннее ФАН сообщал, что глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма.