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новостей
15:30
Ближний Восток
Власти Омана на фоне протестов обещают предоставить гражданам рабочие места
15:29
Спорт
Юрий Батуренко и его помощники покинули волгоградский «Ротор»
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
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Общество
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15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
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Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР

Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму в рамках международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» было принято решение о создании молодежного клуба, задачей которого станет объединение единомышленников, понимающих, что средствами народной дипломатии, диалога культур и сотрудничества можно добиться положительных изменений в будущем России и стран Балканского полуострова.

Решение было принято в рамках встречи участников форума с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и министром культуры Республики Крым Ариной Новосельской. В ходе встречи глава Крыма также выразил сожаления о распаде СССР.

«Мы всегда хотели вернуться на Родину. Вообще, мы всегда думали, страны СНГ все будут вместе, Советский Союз не распадется. Я — фанат Советского Союза, сожалею о его распаде. Сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась», — сказал Аксенов.

Один из участников форума также провел параллели между Россией и Сербией, отметив, что у стран больше общего и больше причин быть вместе, чем по отдельности.

«Между Республикой Сербия и Российской Федерацией много очень общего. На протяжении всей истории мы наблюдаем, что Сербия была одной из тех стран, которая всегда приходила на помощь, как и Россия — Сербии. Это говорит о чем? Что между нашими культурами, между странами — очень тесные взаимосвязи культурно-исторические. И это действительно здорово, когда мы можем видеть, насколько близки народы. Если мы будем продолжать развивать этот диалог между различными странами Балкан, то это будет здорово», — отметил студент Финансового университета при Правительстве России Милен Радич (Сербия) в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на конференции «Диалог культур: Россия — Балканы».

«Мы всегда хотели вернуться на Родину»: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
wikipedia.org  / Gmihail / CC BY-SA 4.0

Его поддержала заместитель председателя Региональной болгарской национально-культурной автономии «Паисия Хилендарского», руководитель проекта Инесса Лукьяненко.

«Естественно, будем продолжать. Естественно, будем организовывать такие мероприятия. И, думаю, именно создание этого молодежного клуба будет способствовать введению такого ежегодного международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы», и участников будет гораздо больше», — заявила Инесса Лукьяненко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крым впервые с начала пандемии также прибыла делегация из Германии.

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крым культура форум балканы
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