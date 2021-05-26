«Мы всегда хотели вернуться на Родину»: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР

В Крыму в рамках международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» было принято решение о создании молодежного клуба, задачей которого станет объединение единомышленников, понимающих, что средствами народной дипломатии, диалога культур и сотрудничества можно добиться положительных изменений в будущем России и стран Балканского полуострова.

Решение было принято в рамках встречи участников форума с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и министром культуры Республики Крым Ариной Новосельской. В ходе встречи глава Крыма также выразил сожаления о распаде СССР.

«Мы всегда хотели вернуться на Родину. Вообще, мы всегда думали, страны СНГ все будут вместе, Советский Союз не распадется. Я — фанат Советского Союза, сожалею о его распаде. Сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась», — сказал Аксенов.

Один из участников форума также провел параллели между Россией и Сербией, отметив, что у стран больше общего и больше причин быть вместе, чем по отдельности.

«Между Республикой Сербия и Российской Федерацией много очень общего. На протяжении всей истории мы наблюдаем, что Сербия была одной из тех стран, которая всегда приходила на помощь, как и Россия — Сербии. Это говорит о чем? Что между нашими культурами, между странами — очень тесные взаимосвязи культурно-исторические. И это действительно здорово, когда мы можем видеть, насколько близки народы. Если мы будем продолжать развивать этот диалог между различными странами Балкан, то это будет здорово», — отметил студент Финансового университета при Правительстве России Милен Радич (Сербия) в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на конференции «Диалог культур: Россия — Балканы».

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Его поддержала заместитель председателя Региональной болгарской национально-культурной автономии «Паисия Хилендарского», руководитель проекта Инесса Лукьяненко.

«Естественно, будем продолжать. Естественно, будем организовывать такие мероприятия. И, думаю, именно создание этого молодежного клуба будет способствовать введению такого ежегодного международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы», и участников будет гораздо больше», — заявила Инесса Лукьяненко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крым впервые с начала пандемии также прибыла делегация из Германии.