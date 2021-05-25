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25 мая 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
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Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи

Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Неподалеку от Балаклавы, на восточном побережье есть два протяженных пляжа. Ближний к Балаклаве (около 2,5 км от входа в Балаклавскую бухту) местными жителями так и называется — «Ближний», следующий за ним пляж, в четырех километрах от бухты, — «Дальний». Также эти пляжи известны как Серебряный (ближний) и Золотой (дальний).

Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Эти пляжи довольно популярны — здесь чистая вода и живописные виды на покрытые лесом горные склоны. Однако большинство отдыхающих окружающие красоты видят, как правило, с пляжа и с моря, предпочитая подъемам и спускам по горным тропам простую поездку на катере. И, конечно, с видом с моря не поспоришь, но… Теряется масса других примечательных видов и ракурсов побережья.

Особенности рельефа, безусловно, требуют хорошего физического состояния, навыков передвижения по горной местности и, что немаловажно, времени и желания подвергать себя нагрузкам. Однако трудности с лихвой компенсируются открывающимися красотами, свежим воздухом и сброшенными калориями. Небольшая прогулка по Большой севастопольской тропе до Дальнего пляжа с привалами на отдых и фотоохоту занимает часа полтора-два.

Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Горы, скалы, камни, обрывы и расщелины, сосны, дубы и можжевельники представляют огромное пространство для эстетического наслаждения и необычных фотосессий. А где-то внизу ждет освежающее и расслабляющее море.

Спустившись на пустой каменистый майский пляж после горной прогулки, скинув с себя рюкзак и стерев с лица пот, стоишь и смотришь на воду, врезающийся в нее мыс Айя, вдыхаешь морской ветер и осознаешь, что в таких моментах и заключается вкус жизни.

Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Как добраться до пляжей: пройти по суше от Балаклавы к Ближнему и Дальнему пляжам можно от подножия Крепостной горы (ориентир — руины Генуэзской крепости) по Большой севастопольской тропе (участок Балаклава — Ласпи). Для этого нужно пройти до конца набережной Назукина и подняться по лестнице, расположенной напротив городского пляжа к беседке, символизирующей начало тропы.

Ранее ФАН рассказывал, куда в Крыму можно отправиться с палатками.

крым балаклава пляжи
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Все новости / Общество / Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
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