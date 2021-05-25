Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи

Неподалеку от Балаклавы, на восточном побережье есть два протяженных пляжа. Ближний к Балаклаве (около 2,5 км от входа в Балаклавскую бухту) местными жителями так и называется — «Ближний», следующий за ним пляж, в четырех километрах от бухты, — «Дальний». Также эти пляжи известны как Серебряный (ближний) и Золотой (дальний).

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Эти пляжи довольно популярны — здесь чистая вода и живописные виды на покрытые лесом горные склоны. Однако большинство отдыхающих окружающие красоты видят, как правило, с пляжа и с моря, предпочитая подъемам и спускам по горным тропам простую поездку на катере. И, конечно, с видом с моря не поспоришь, но… Теряется масса других примечательных видов и ракурсов побережья.

Особенности рельефа, безусловно, требуют хорошего физического состояния, навыков передвижения по горной местности и, что немаловажно, времени и желания подвергать себя нагрузкам. Однако трудности с лихвой компенсируются открывающимися красотами, свежим воздухом и сброшенными калориями. Небольшая прогулка по Большой севастопольской тропе до Дальнего пляжа с привалами на отдых и фотоохоту занимает часа полтора-два.

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Горы, скалы, камни, обрывы и расщелины, сосны, дубы и можжевельники представляют огромное пространство для эстетического наслаждения и необычных фотосессий. А где-то внизу ждет освежающее и расслабляющее море.

Спустившись на пустой каменистый майский пляж после горной прогулки, скинув с себя рюкзак и стерев с лица пот, стоишь и смотришь на воду, врезающийся в нее мыс Айя, вдыхаешь морской ветер и осознаешь, что в таких моментах и заключается вкус жизни.

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Как добраться до пляжей: пройти по суше от Балаклавы к Ближнему и Дальнему пляжам можно от подножия Крепостной горы (ориентир — руины Генуэзской крепости) по Большой севастопольской тропе (участок Балаклава — Ласпи). Для этого нужно пройти до конца набережной Назукина и подняться по лестнице, расположенной напротив городского пляжа к беседке, символизирующей начало тропы.

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