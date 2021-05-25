В Керчи 101-летний ветеран вынуждена жить в аварийном доме с прохудившейся крышей

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25 мая 19:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:42
Общество
Юрист рассказала, в каких случаях возможно автоматическое вступление в наследство
19:42
Политика
Мухин уличил Запад в демонизации Лукашенко вслед за Хусейном, Каддафи и Асадом
19:42
Происшествия
В Приморье недалеко от дачного массива найден человеческий скелет
19:41
Общество
Небоскреб «Лахта-центр 2» предложили построить в Петербурге
19:41
Происшествия
Момент обрушения штукатурки с фасадов домов в центре Санкт-Петербурга попал на видео
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
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В Керчи 101-летний ветеран вынуждена жить в аварийном доме с прохудившейся крышей

Общество
В Керчи 101-летний ветеран вынуждена жить в аварийном доме с прохудившейся крышей

Симферополь, 25 мая. Управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку после сообщений СМИ об отсутствии надлежащего жилья у 101-летней женщины-ветерана из Керчи, передает корреспондент ФАН.

Об этом случае следователи узнали от журналистов: местный телеканал выпустил видеосюжет о ветеране труда и труженице тыла Нине Петровне Коволевой, которая проживает в частном доме без удобств и с прохудившейся крышей. Дом был признан аварийным еще в 2016 году. Проверка поможет установить все обстоятельства сложившейся ситуации, а также отследить действия должностных лиц, ответственных за предоставление жилья льготной категории граждан.

Старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк сообщила, что по поручению прокурора республики Олега Камшилова по результатам проверки действиям уполномоченных должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления будет дана оценка. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей.

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