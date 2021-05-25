В Керчи 101-летний ветеран вынуждена жить в аварийном доме с прохудившейся крышей

Симферополь, 25 мая. Управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку после сообщений СМИ об отсутствии надлежащего жилья у 101-летней женщины-ветерана из Керчи, передает корреспондент ФАН.

Об этом случае следователи узнали от журналистов: местный телеканал выпустил видеосюжет о ветеране труда и труженице тыла Нине Петровне Коволевой, которая проживает в частном доме без удобств и с прохудившейся крышей. Дом был признан аварийным еще в 2016 году. Проверка поможет установить все обстоятельства сложившейся ситуации, а также отследить действия должностных лиц, ответственных за предоставление жилья льготной категории граждан.

Старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк сообщила, что по поручению прокурора республики Олега Камшилова по результатам проверки действиям уполномоченных должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления будет дана оценка. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей.