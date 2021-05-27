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Политика
Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
06:29
Политика
Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
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Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
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05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
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Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
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Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия

Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму активно развивается виноделие. Территория полуострова идеально подходит для выращивания лучшего винограда, который потом преобразуется в «напиток богов». Производством вина в республике занимаются уже более двух с половиной тысяч лет. Но кто завез в Крым первую лозу — генуэзцы или греки — доподлинно неизвестно, передает корреспондент ФАН.

Это говорит о том, что профессионалы в виноделии нужны были всегда, даже в древние времена. В современном Крыму практически каждый год открывается новая небольшая винодельня, производящая свое уникальное вино. Однако специалистов в этом направлении все равно не хватает — туристов, вин, хороших ресторанов с каждым годом становится все больше.

В центре винного туризма Крыма дали совет, на кого стоит учиться в отрасли виноделия
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Профессия сомелье как никогда востребована в республике, поэтому центр винного туризма Winepark в будущем намерен выступить обучающей площадкой для специалистов, связанных с винной отраслью.

«Мы хотим создать такую площадку, чтобы люди могли сюда приехать и получить какие-то знания, поэтому обязательно будет какой-то образовательный блок, встреча с экспертами. Будет проходить обучение и на сомелье, и на виноградарей, потому что сейчас такая проблема, что их довольно мало, поскольку люди идут учиться на другие специальности, не понимая, что на самом деле это очень интересное и огромное поле для творчества. То есть пока это все представлено, можно сказать, в зачаточном виде.

При этом есть и такое, что вы не хотите быть сомелье, вам не нужны глубокие знания, но есть желание научиться выбирать вино на базовом уровне. Ведь здорово, когда ты открываешь для себя мир вина, а параллельно еще и гастрономии. В таком случае открывается много возможностей для экспериментов», — заявила ФАН старший контент-менеджер винного парка Екатерина Суменкова, которая в прошлом прошла обучение на сомелье.

В центре винного туризма Крыма дали совет, на кого стоит учиться в отрасли виноделия
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По ее словам, очень много появилось людей, которые называют себя сомелье, кавистами, при этом на выставках они могут некорректно себя вести. Поэтому у некоторых сложилось впечатление, что это больше про выпить, а не про что-то другое — более глубокое и интересное. Она объяснила, какие задачи выполняют специалисты.

«Сомелье — это человек, который работает в ресторане и должен подобрать идеальное сочетание вина и блюда. Он может не знать про какие-то тонкости, но при этом он в курсе, что у этого вина такие вкусовые оттенки, которые подойдут к определенному блюду.

Кавист как раз может не знать сочетания, это допускается, но при этом у него гораздо больше тонких знаний по месту происхождения того или иного вина, региона, земли, где был выращен виноград. В идеале это так», — сказала Суменкова.

Она отметила, что у вина, как и у человека, есть определенный пик и спад. Поэтому не все вина можно хранить долго или надеяться на то, что с годами они будут только вкуснее. Вполне возможно и такое, что сначала вино будет не таким пышным, потом уйдет кислотность, из-за чего напиток окажется более плоским, а через какое-то время оно, безусловно, и вовсе скиснет. 

Напомним, ранее ФАН сообщал, что центр винного туризма в Крыму ставит Россию на новый уровень на карте мирового виноделия.

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россия крым вино виноделие
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