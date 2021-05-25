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25 мая 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Политика
Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
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Общество
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Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону

Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
wikipedia.org  /  Vyacheslav Argenberg / CC BY-SA 4.0

Эксперты подвели итоги майских каникул в сфере туризма и обсудили степень готовности отдельных курортных городов и поселков Крыма. В эфире ток-шоу «На грани» речь шла об уровне сервиса на полуострове, включающего в себя в том числе открытость общественных мест, пляжей и объектов показа в вечернее и ночное время, возможность выпить кофе или чай, а также арендовать шезлонг на некоторых пляжах полуострова.

В ходе обсуждения выяснилось, что не везде это реально и, как считают эксперты, не в последнюю очередь это связано с тем, что предпринимателей, получающих пляжные территории по договору благоустройства, не обязывают благоустраивать территорию. В пример приводят другие регионы и курорты, где общественные места, музеи и дворцы работают до позднего вечера, а в сезон — круглосуточно.

«В Крыму это нужно обязательно применять. Не выгонять людей с пляжа в шесть часов вечера. Очень многие любят под звездами купаться. А у нас обычная фраза: «У нас нет матросов-спасателей, идите отсюда, мы пляж закроем», — рассказывает председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей о случаях в небольших крымских поселках.

Эксперты рассказали, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
wikipedia.org  / Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Также он отметил, что, несмотря на загруженность во время майских праздников отелей в высоком ценовом сегменте в таких городах, как Ялта и Алушта, поселки были загружены мало. Это связано с тем, что техническая готовность курортов назначена на начало мая, а полная — на начало июня. В связи с этим Маковей предложил сдвинуть сроки технической готовности на апрель, а полной, соответственно, на май, так как в это время на полуостров уже приезжает множество туристов, которым зачастую негде даже выпить кофе: пляжи закрыты, шезлонги спрятаны, ничего не работает.

«К сожалению, в наших курортных поселках, таких как Коктебель, Курортное, те же самые Саки, — в этом плане там все достаточно печально. Я могу сказать одно: нам сегодня видео прислали из Коктебеля. У нас до 1 июня осталось несколько дней, а там ничего не изменилось с майских праздников. Поселок кардинально к курортному сезону не готов, и таких много. Поэтому нам необходимо работать с предпринимательским сообществом», — отметил он.

Маковей связывает неготовность Коктебеля с предстоящей реконструкцией набережной, однако акцентирует внимание на том, что гостю невозможно объяснить, что курорт находится в таком полузаброшенном состоянии из-за реконструкции, назначенной на сентябрь. Он призывает местную власть в кратчайшие сроки заняться состоянием поселка: устроить субботник, вычистить все. А иначе регион рискует потерять туристов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что пустырь на берегу соленого озера в Саках постепенно превращается в шикарную набережную. Полную сдачу объекта планируют 1 июля.

крым туризм туризм в крыму
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