Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону

Эксперты подвели итоги майских каникул в сфере туризма и обсудили степень готовности отдельных курортных городов и поселков Крыма. В эфире ток-шоу «На грани» речь шла об уровне сервиса на полуострове, включающего в себя в том числе открытость общественных мест, пляжей и объектов показа в вечернее и ночное время, возможность выпить кофе или чай, а также арендовать шезлонг на некоторых пляжах полуострова.

В ходе обсуждения выяснилось, что не везде это реально и, как считают эксперты, не в последнюю очередь это связано с тем, что предпринимателей, получающих пляжные территории по договору благоустройства, не обязывают благоустраивать территорию. В пример приводят другие регионы и курорты, где общественные места, музеи и дворцы работают до позднего вечера, а в сезон — круглосуточно.

«В Крыму это нужно обязательно применять. Не выгонять людей с пляжа в шесть часов вечера. Очень многие любят под звездами купаться. А у нас обычная фраза: «У нас нет матросов-спасателей, идите отсюда, мы пляж закроем», — рассказывает председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей о случаях в небольших крымских поселках.

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Также он отметил, что, несмотря на загруженность во время майских праздников отелей в высоком ценовом сегменте в таких городах, как Ялта и Алушта, поселки были загружены мало. Это связано с тем, что техническая готовность курортов назначена на начало мая, а полная — на начало июня. В связи с этим Маковей предложил сдвинуть сроки технической готовности на апрель, а полной, соответственно, на май, так как в это время на полуостров уже приезжает множество туристов, которым зачастую негде даже выпить кофе: пляжи закрыты, шезлонги спрятаны, ничего не работает.

«К сожалению, в наших курортных поселках, таких как Коктебель, Курортное, те же самые Саки, — в этом плане там все достаточно печально. Я могу сказать одно: нам сегодня видео прислали из Коктебеля. У нас до 1 июня осталось несколько дней, а там ничего не изменилось с майских праздников. Поселок кардинально к курортному сезону не готов, и таких много. Поэтому нам необходимо работать с предпринимательским сообществом», — отметил он.

Маковей связывает неготовность Коктебеля с предстоящей реконструкцией набережной, однако акцентирует внимание на том, что гостю невозможно объяснить, что курорт находится в таком полузаброшенном состоянии из-за реконструкции, назначенной на сентябрь. Он призывает местную власть в кратчайшие сроки заняться состоянием поселка: устроить субботник, вычистить все. А иначе регион рискует потерять туристов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что пустырь на берегу соленого озера в Саках постепенно превращается в шикарную набережную. Полную сдачу объекта планируют 1 июля.