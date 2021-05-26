Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса

Военные согласились перенести строительство новой дороги в Крыму ближе к землям танкового полигона в Заречном ради сохранения домов местных жителей. Об этом корреспонденту ФАН сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

Вопрос с проектированием Юго-Восточного обхода Симферополя снова взбудоражил крымчан. В ходе очередной встречи министра транспорта Евгения Исакова с жителями сел Заречного и Перевального по вопросу строительства транспортного обхода Симферополя разразился скандал. Дело в том, что новая дорога должна частично пройти через жилые массивы, и властям придется изъять часть домов и участков местных жителей.

При этом причиной нынешних переживаний стали рекомендации военных отступить при строительстве дороги от полигона на расстояние в 200 метров. Это автоматически увеличивало бы количество сносов строений c 58 (20 поставлены на учет в Росреестр) до 117 строений (43 состоят на учете в Росреестре). Количество изъятий земельных участков в этом случае возрастало бы с 215 до 238.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В ходе встречи Исаков подчеркнул, что этот вариант — не окончательный, и министерство транспорта сейчас ведет переговоры с военными, чтобы отменить эти рекомендации. Однако жителей такой ответ не устроил. Кроме того, инициативная группа выразила недовольство тем фактом, что Минтранс намерен подавать на согласование в Росавтодор также и первоначальный вариант прохождения трассы (предполагал строительство дороги вдоль Аянского водохранилища). Об этом ФАН писал в одной из прошлых публикаций

Точку в вопросе поставил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

«Никто от второго варианта не отходил. Действительно, мы получили письмо от министерства обороны, от командира воинской части, что допускается размещение дороги в непосредственной близости от полигона с учетом строительства нового КПП для военных. Поэтому этот вопрос снят», — пояснил вице-премьер.

Федеральное агентство новостей /

Информацию также подтвердил лидер контактной группы села Заречного Евгений Крылов.

«От 25.05.2021, то есть вчерашним днем, пришло новое письмо от военных следующего содержания: они не против прохождения трассы вблизи полигона и готовы сдвинуть КПП внутрь полигона на 150–200 метров и просят правительство построить им новое КПП и провести все монтажные и дорожные работы, а также обеспечить беспрепятственный выезд военной техники», — пояснил общественник.

В свою очередь Кабанов добавил, что 26 мая в Росавтодоре состоится совещание с заместителем министра транспорта России, в ходе которого будет доложено, что с учетом итогов общественных слушаний строительство новой дороги возможно только по второму варианту — вдоль военного полигона «Ангарский» и далее с пересечением Ялтинской трассы в селе Перевальном.

Вице-премьер подчеркнул, что в связи с общественным резонансом в понедельник 31 мая состоится очередная встреча с инициативной группой жителей Добровской долины, где будет поставлена окончательная точка в это вопросе.

Ранее сообщалось, что вопрос проектирования Юго-Восточного обхода Симферополя на участке Заречное-Перевальное стал причиной конфликта между жителями.