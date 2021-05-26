Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 13:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Судьи прибыли на место реконструкции Boeing MH17
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
Все новости
26 мая 13:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Судьи прибыли на место реконструкции Boeing MH17
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
Все новости

Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса

Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Владимир Карпухин

Военные согласились перенести строительство новой дороги в Крыму ближе к землям танкового полигона в Заречном ради сохранения домов местных жителей. Об этом корреспонденту ФАН сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

Вопрос с проектированием Юго-Восточного обхода Симферополя снова взбудоражил крымчан. В ходе очередной встречи министра транспорта Евгения Исакова с жителями сел Заречного и Перевального по вопросу строительства транспортного обхода Симферополя разразился скандал. Дело в том, что новая дорога должна частично пройти через жилые массивы, и властям придется изъять часть домов и участков местных жителей.

При этом причиной нынешних переживаний стали рекомендации военных отступить при строительстве дороги от полигона на расстояние в 200 метров. Это автоматически увеличивало бы количество сносов строений c 58 (20 поставлены на учет в Росреестр) до 117 строений (43 состоят на учете в Росреестре). Количество изъятий земельных участков в этом случае возрастало бы с 215 до 238.

Военные в Крыму пошли на уступки ради спасения домов местных жителей
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
В ходе встречи Исаков подчеркнул, что этот вариант — не окончательный, и министерство транспорта сейчас ведет переговоры с военными, чтобы отменить эти рекомендации. Однако жителей такой ответ не устроил. Кроме того, инициативная группа выразила недовольство тем фактом, что Минтранс намерен подавать на согласование в Росавтодор также и первоначальный вариант прохождения трассы (предполагал строительство дороги вдоль Аянского водохранилища). Об этом ФАН писал в одной из прошлых публикаций.

Точку в вопросе поставил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

«Никто от второго варианта не отходил. Действительно, мы получили письмо от министерства обороны, от командира воинской части, что допускается размещение дороги в непосредственной близости от полигона с учетом строительства нового КПП для военных. Поэтому этот вопрос снят», — пояснил вице-премьер.

Военные в Крыму пошли на уступки ради спасения домов местных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

Информацию также подтвердил лидер контактной группы села Заречного Евгений Крылов.

«От 25.05.2021, то есть вчерашним днем, пришло новое письмо от военных следующего содержания: они не против прохождения трассы вблизи полигона и готовы сдвинуть КПП внутрь полигона на 150–200 метров и просят правительство построить им новое КПП и провести все монтажные и дорожные работы, а также обеспечить беспрепятственный выезд военной техники», — пояснил общественник.

В свою очередь Кабанов добавил, что 26 мая в Росавтодоре состоится совещание с заместителем министра транспорта России, в ходе которого будет доложено, что с учетом итогов общественных слушаний строительство новой дороги возможно только по второму варианту — вдоль военного полигона «Ангарский» и далее с пересечением Ялтинской трассы в селе Перевальном.

Вице-премьер подчеркнул, что в связи с общественным резонансом в понедельник 31 мая состоится очередная встреча с инициативной группой жителей Добровской долины, где будет поставлена окончательная точка в это вопросе.

Ранее сообщалось, что вопрос проектирования Юго-Восточного обхода Симферополя на участке Заречное-Перевальное стал причиной конфликта между жителями.

крым транспорт юго-восточный обход
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145730 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 122981 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 72298 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 68684 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 49695 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Все новости / Общество / Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
Рейтинг@Mail.ru