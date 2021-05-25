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25 мая 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
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Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
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Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м

Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
instagram.com  /  @razvozhaev.m

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на сессии законодательного собрания рассказал об основных этапах развития города и итогах работы за 2020 год. Из доклада понятно, что в городе уделяют огромное внимание развитию социальной сферы — на это направляется 65% бюджета.

Выступая, глава отметил важность федеральной поддержки: только за прошлый год были построены 24 спортплощадки, две новые школы, два детских сада, проведен ремонт девяти поликлиник, кинотеатров, благоустроено 14 общественных пространств и многое другое.

Эксперт выделил основной посыл доклада главы Севастополя Развожаева о работе в 2020-м
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

В комментарии ФАН политолог Сергей Юхин обратил внимание, что отчет Развожаева перед заксобранием был информативным, лаконичным. Он содержал, наверное, самое главное — посыл в будущее, акцент на стратегии развития города и выполнении тех задач, которые поставил президент Владимир Путин.

«2020-й был для Севастополя и всей страны нелегким. Пандемия коронавируса изменила окружающий мир, ввела новые правила социального взаимодействия, сильно ударила по экономике. На полуострове все это усугубилось водным дефицитом, вызванным невиданной засухой.

Правительству Севастополя во главе с Михаилом Развожаевым удалось быстро и эффективно ответить на все возникающие вызовы. Во время пандемии была обновлена медицинская инфраструктура, развернуто достаточное количество коек, а населению были оказаны беспрецедентные меры поддержки.

Некоторые практики, как, например, единоразовая выплата на всех детей в городе, была признана успешной на федеральном уровне. А предложение распространить выплаты по 5 000 рублей на всех детей до 18 лет была одобрена президентом», — напомнил собеседник агентства.

Политолог оценил доклад главы Севастополя Развожаева о проделанной работе за 2020 год
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Он добавил, что Путин одобрил комплексный план Развожаева по водообеспечению города. По его словам, этот план совместно с федеральным правительством и министерством обороны был реализован и уже дал свои плоды — город обеспечен водой и не будет вводить графики подачи.

«В своем докладе Михаил Развожаев уделил особое внимание открытости власти. По распоряжению губернатора все органы власти города активно работают в социальных сетях, оперативно отвечая на запросы граждан. А собственные страницы губернатора стали прямым каналом коммуникации с севастопольцами, онлайн-приемной главы города, где он без посредников общается с жителями.

Вместе с тем в городе открыт и успешно действует Центр управления регионом, который аккумулирует абсолютно все обращения граждан в интернете и следит за реагированием власти на эти обращения», — заявил Сергей Юхин.

Можно отметить, что 2020 год, несмотря на сложность, был успешным для губернатора Севастополя — его эффективность оценил и федеральный центр, и севастопольцы, избрав его на пост губернатора с рекордным для страны показателем — 85,72%, заметил политолог.

Напомним, ранее глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании.

крым севастополь развожаев юхин
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