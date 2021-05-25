Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем

Симферополь, 25 мая. Рано утром во вторник на трассе под Симферополем произошло ДТП, унесшее жизнь водителя иномарки. Как стало известно, автомобиль марки Volkswagen влетел в дорожное ограждение на трассе Дубки-Левадки. В пресс-службе управления МВД по РК сообщили, что авария произошла из-за нарушения скоростного режима.

«Автомобиль занесло влево, после чего он наехал на дорожное ограждение. Водителю было 40 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства аварии в настоящий момент выясняют сотрудники полиции. При этом, по некоторым данным, водитель перед выездом жаловался членам своей семьи на боли в сердце.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что виной ДТП могли стать треноги, которые появляются на трассах иногда в самых неожиданных для водителя местах. Из-за этого, считают крымчане, мужчина мог применить торможение и потерять управление над авто.

Ранее ФАН сообщал, что ФСБ России по Крыму и Севастополю вскрыла преступную схему легализации иностранных граждан на полуострове, в которой активно участвовали крымские санатории.