Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой

В этом году в Севастополе будет построен приют для животных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе отчета о работе за прошлый год перед депутатами Законодательного собрания.

Он отметил, что это важный объект, однако в бюджете его нет, поэтому проект будет реализован за счет частных инвестиций — глава города уже провел переговоры с меценатами.

На данный момент для будущего приюта подобрано три подходящих земельных участка, Развожаев планирует лично осмотреть каждый из них. Далее участок необходимо будет передать под стройку, а уже потом — в пользование города.

«Здесь две партии: те, кому не нравится собачий лай, и те, кому жалко животных. Уже несколько таких столкновений мы пережили при попытке подобрать земельный участок. <…> Я вам единственное могу сказать: в этом году собачий приют мы сделаем», — прокомментировал губернатор.

pixabay.com /

Напомним, что серьезно о создании городского приюта для животных заговорили после инцидента в декабре 2020 года, когда зоозащитники, общественники и СМИ посетили временный пункт передержки и пришли в ужас от условий содержания животных. Среди истощенных и обезвоженных животных в грязи и объедках они обнаружили даже мертвых щенков. В решение вопроса вмешалась прокуратура — подробнее об этом инциденте ФАН писал ранее.

Позже — в феврале 2021 года — по поручению Михаила Развожаева был объявлен конкурс на проведение мероприятий с бездомными и безнадзорными животными (отлов, вакцинация). Для этих нужд предоставили пять помещений, однако это не отменило потребности в приюте, на организацию которого, по предварительным подсчетам, необходимо около 11 миллионов рублей.