Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 00:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
Все новости
26 мая 00:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
Все новости

Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой

Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
pixabay.com  / 

В этом году в Севастополе будет построен приют для животных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе отчета о работе за прошлый год перед депутатами Законодательного собрания.

Он отметил, что это важный объект, однако в бюджете его нет, поэтому проект будет реализован за счет частных инвестиций — глава города уже провел переговоры с меценатами.

На данный момент для будущего приюта подобрано три подходящих земельных участка, Развожаев планирует лично осмотреть каждый из них. Далее участок необходимо будет передать под стройку, а уже потом — в пользование города.

«Здесь две партии: те, кому не нравится собачий лай, и те, кому жалко животных. Уже несколько таких столкновений мы пережили при попытке подобрать земельный участок. <…> Я вам единственное могу сказать: в этом году собачий приют мы сделаем», — прокомментировал губернатор.

В Севастополе наконец-то построят приют для животных
pixabay.com  / 

Напомним, что серьезно о создании городского приюта для животных заговорили после инцидента в декабре 2020 года, когда зоозащитники, общественники и СМИ посетили временный пункт передержки и пришли в ужас от условий содержания животных. Среди истощенных и обезвоженных животных в грязи и объедках они обнаружили даже мертвых щенков. В решение вопроса вмешалась прокуратура — подробнее об этом инциденте ФАН писал ранее.

Позже — в феврале 2021 года — по поручению Михаила Развожаева был объявлен конкурс на проведение мероприятий с бездомными и безнадзорными животными (отлов, вакцинация). Для этих нужд предоставили пять помещений, однако это не отменило потребности в приюте, на организацию которого, по предварительным подсчетам, необходимо около 11 миллионов рублей.

крым севастополь бездомные животные приют для животных
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 139593 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 131457 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 89943 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 66432 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 57460 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
Рейтинг@Mail.ru