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25 мая 16:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
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Крымский эколог объяснил, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии полуострова

Общество
Крымский эколог объяснил, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии полуострова
admtuapse.ru  /  Пресс-служба администрации Туапсинского района

На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов неподалеку от порта Туапсе. В ликвидации последствий выброса нефтепродуктов задействовано 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Руководитель общественной организации «Экология и мир», президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко в эксклюзивном интервью ФАН пояснил, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии Крымского полуострова.

«В какой-то мере это может представлять опасность для Крымского полуострова, но только при значительных концентрациях. На данный момент я считаю, что для Крыма это не опасно, но наблюдать, разумеется, необходимо», — пояснил эколог.

Он напомнил, что в 2007 году Крым уже пережил подобную ситуацию, когда в результате сильного шторма затонуло четыре судна и шесть сели на мель.

«Мы это переживали в 2007 году, когда у нас баржи раскололись и нефть пошла, и бензин, и сера. И были эти пятна, и сорбент искали. Приезжал тогда министр экологии (Украины. — Прим. ФАН), собрали это все вместе с песком, отвезли в Кировоград и не переработали, а захоронили в одной из шахт — коррупционные схемы тогда такие были», — добавил эксперт.

Также он заметил, что необходимо провести тщательную проверку всех обстоятельств сложившейся ситуации, так как часто такие происшествия случаются по причине халатности и человеческого фактора.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе.

нефть крым экология
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