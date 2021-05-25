Крымский эколог объяснил, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии полуострова

На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов неподалеку от порта Туапсе. В ликвидации последствий выброса нефтепродуктов задействовано 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Руководитель общественной организации «Экология и мир», президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко в эксклюзивном интервью ФАН пояснил, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии Крымского полуострова.

«В какой-то мере это может представлять опасность для Крымского полуострова, но только при значительных концентрациях. На данный момент я считаю, что для Крыма это не опасно, но наблюдать, разумеется, необходимо», — пояснил эколог.

Он напомнил, что в 2007 году Крым уже пережил подобную ситуацию, когда в результате сильного шторма затонуло четыре судна и шесть сели на мель.

«Мы это переживали в 2007 году, когда у нас баржи раскололись и нефть пошла, и бензин, и сера. И были эти пятна, и сорбент искали. Приезжал тогда министр экологии (Украины. — Прим. ФАН), собрали это все вместе с песком, отвезли в Кировоград и не переработали, а захоронили в одной из шахт — коррупционные схемы тогда такие были», — добавил эксперт.

Также он заметил, что необходимо провести тщательную проверку всех обстоятельств сложившейся ситуации, так как часто такие происшествия случаются по причине халатности и человеческого фактора.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе.