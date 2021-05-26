В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа

Туристический сезон на полуострове обещает быть насыщенным. Жаркий климат, теплое море и крымское вино так и шепчут туристам, что можно расслабиться, оставить все проблемы где-то далеко за пределами курорта и дать волю чувствам.

В последнее время крымчанки стали жаловаться в местных соцсетях, что с началом сезона им все чаще поступают предложения недолгой красивой любви.

«Девочки, будьте осторожны. Скоро лето и резкий скачок цен на аренду жилья. И приезжие гастарбайтеры выходят на охоту за наивными дурочками. Пристают сейчас на улице, вообще не стесняясь, вешая лапшу на уши о любви с первого взгляда. Не ведитесь!» — предупреждают девушки друг друга.

Подобному только способствуют некие рейтинги городов России, составленные якобы пикаперами, которым без труда удалось склонить девушек к интиму. В них зачастую фигурируют курортные города Крыма. И дело тут не в том, что местные женщины более доступные. Причина в другом: именно летом сюда приезжают свободные девушки и женщины, которые так же не прочь отдохнуть и познакомиться с кем-то, возможно, и для интимных отношений.

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Однако некоторые казановы, собирающиеся в Крым, решили, видимо, что лучше заранее найти подходящий вариант для отдыха. Как узнал ФАН, местным женщинам время от времени приходят сообщения, где мужчина предлагает познакомиться и провести приятно время недельку-две во время его отпуска, но желательно у нее в квартире.

«Мне с апреля уже три раза мужчины писали. Пытались познакомиться, делали комплименты, спрашивали, в каком районе живу. Потом, видимо, думали, что я уже расклеилась от их любезностей, ненавязчиво спрашивали, можно ли на время их отпуска пожить у меня. Когда я им говорила, что у меня муж, трое детей и две кошки, очень быстро переставали писать. Не скажу, что сценарий всегда один и тот же. Но плюс-минус так и есть», ― рассказала ФАН ялтинка Наталья, счастливо живущая в браке уже 17 лет.

При этом немало случаев, когда одинокие мужчины приезжают на отдых, снимают жилье на пару дней и начинают активно искать местную женщину, которой готовы отдать сердце… но всего лишь на десять дней. О подобной хитрости рассказала ФАН Ольга, которая живет в небольшом поселке Гурзуф под Ялтой.

«Живу одна, но мужским вниманием не обделена. Прошлым летом познакомилась с парнем из Тюмени. Симпатичный, обходительный, несколько дней за мной ухаживал, но очень настойчиво пытался попасть ко мне в дом, чтобы жить со мной. Как сейчас помню: «Чтобы быть всегда с тобой рядом, милая». Я на такие штуки не обращаю внимания. Домой не пустила, только ресторан и пляж», ― поделилась крымчанка.

Отметим, что в этом году, по прогнозам властей Крыма, полуостров могут посетить до восьми миллионов туристов, причем около четырех миллионов из них поедут в Ялту, а еще порядка трех миллионов ― в Севастополь.