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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
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В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа

Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
pixabay.com  / 

Туристический сезон на полуострове обещает быть насыщенным. Жаркий климат, теплое море и крымское вино так и шепчут туристам, что можно расслабиться, оставить все проблемы где-то далеко за пределами курорта и дать волю чувствам.

В последнее время крымчанки стали жаловаться в местных соцсетях, что с началом сезона им все чаще поступают предложения недолгой красивой любви.

«Девочки, будьте осторожны. Скоро лето и резкий скачок цен на аренду жилья. И приезжие гастарбайтеры выходят на охоту за наивными дурочками. Пристают сейчас на улице, вообще не стесняясь, вешая лапшу на уши о любви с первого взгляда. Не ведитесь!» — предупреждают девушки друг друга.

Подобному только способствуют некие рейтинги городов России, составленные якобы пикаперами, которым без труда удалось склонить девушек к интиму. В них зачастую фигурируют курортные города Крыма. И дело тут не в том, что местные женщины более доступные. Причина в другом: именно летом сюда приезжают свободные девушки и женщины, которые так же не прочь отдохнуть и познакомиться с кем-то, возможно, и для интимных отношений.

В Крыму гастарбайтеры ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
pixabay.com  / 

Однако некоторые казановы, собирающиеся в Крым, решили, видимо, что лучше заранее найти подходящий вариант для отдыха. Как узнал ФАН, местным женщинам время от времени приходят сообщения, где мужчина предлагает познакомиться и провести приятно время недельку-две во время его отпуска, но желательно у нее в квартире.

«Мне с апреля уже три раза мужчины писали. Пытались познакомиться, делали комплименты, спрашивали, в каком районе живу. Потом, видимо, думали, что я уже расклеилась от их любезностей, ненавязчиво спрашивали, можно ли на время их отпуска пожить у меня. Когда я им говорила, что у меня муж, трое детей и две кошки, очень быстро переставали писать. Не скажу, что сценарий всегда один и тот же. Но плюс-минус так и есть», ― рассказала ФАН ялтинка Наталья, счастливо живущая в браке уже 17 лет.

При этом немало случаев, когда одинокие мужчины приезжают на отдых, снимают жилье на пару дней и начинают активно искать местную женщину, которой готовы отдать сердце… но всего лишь на десять дней. О подобной хитрости рассказала ФАН Ольга, которая живет в небольшом поселке Гурзуф под Ялтой.

«Живу одна, но мужским вниманием не обделена. Прошлым летом познакомилась с парнем из Тюмени. Симпатичный, обходительный, несколько дней за мной ухаживал, но очень настойчиво пытался попасть ко мне в дом, чтобы жить со мной. Как сейчас помню: «Чтобы быть всегда с тобой рядом, милая». Я на такие штуки не обращаю внимания. Домой не пустила, только ресторан и пляж», ― поделилась крымчанка.

Отметим, что в этом году, по прогнозам властей Крыма, полуостров могут посетить до восьми миллионов туристов, причем около четырех миллионов из них поедут в Ялту, а еще порядка трех миллионов ― в Севастополь.

крым туризм курортный роман
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