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25 мая 10:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:36
Происшествия
На Кубани обнаружили разлив нефти в Черном море
10:36
Происшествия
Школьники стали виновниками хлопка и задымления в супермаркете в Петербурге
10:36
Общество
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге
10:35
Общество
Володин дал оценку идее замещения трудовых мигрантов заключенными
10:33
Политика
Депутаты Белоруссии поддержали обращение к Лукашенко о совместных выборах
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
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Центр винного туризма в Крыму ставит Россию на новый уровень на карте виноделия

Общество
Центр винного туризма в Крыму ставит Россию на новый уровень на карте виноделия
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму появился уникальный центр винного туризма Winepark со своей сыроварней и винодельней, не имеющий аналогов во всем мире. Он расположен в селе Оползневое на территории одного из крупных курортных комплексов. Winepark поражает своим масштабом и проделанной работой высококлассных и именитых специалистов, в том числе иностранных.

Реализация проекта началась в 2016-м, спустя два года появился первый виноградник. Общая стоимость создания парка оценивается в четыре миллиарда рублей. Сейчас центр винного туризма работает в тестовом режиме, однако уже осенью он начнет полноценно принимать гостей — до 100 тысяч человек в год. Одним из первых посетителей Winepark стал корреспондент ФАН.

Аналогов в мире нет: в центре винного туризма в Крыму будет работать робот-сомелье
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Winepark используются передовые технологии в изготовлении напитка — гравитационная винодельня и специальные бетонные бочки, благодаря которым вкус вина совершенно натуральный. Везде установлено иностранное оборудование, а в создании вина участие принимают порядка 50 специалистов.

Общая площадь парка — 30 гектаров, из которых 7,75 — собственные виноградники с сортами Каберне совиньон и Мурведр. Также здесь есть робот-сомелье, который поможет подобрать вино к любому блюду, а затем лично разлить его в бокалы.

«Виноградник у нас органического типа, мы не используем никаких пестицидов, химических удобрений — это одно из принципиальных для нас условий. Здесь практически полностью используется ручной труд, ручной сбор урожая, что тоже является дополнительным плюсом. Далее виноград отправляется на винодельню гравитационного типа. Это означает, что вино создается максимально бережно, переходя с этапа на этап под силой гравитации», — заявила Федеральному агентству новостей старший контент-менеджер парка Екатерина Суменкова.

Центр винного туризма в Крыму ставит Россию на новый уровень на карте виноделия
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Парк также выступит обучающей площадкой для специалистов, связанных с винной отраслью, — энологов и кавистов. Сегодня это особенно актуально, поскольку профессионалов в этом деле крайне мало. Еще одна цель, которую перед собой поставили создатели проекта, — возродить крымское виноделие и доказать, что Россия может по праву называться винодельческим регионом на карте мира.

Сами виноградники еще молодые, поэтому на проектную мощность лоза выйдет только через пять лет. К этому времени планируют наладить производство в 150 тысяч бутылок в год, но первую партию вина специалисты намерены представить широкой публике в 2023 году. До этого момента виноград будут изучать, чтобы в итоге получился продукт наивысшего качества и вкуса.

Аналогов в мире нет: в центре винного туризма в Крыму будет работать робот-сомелье
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В центре винного парка находится башня высотой 54,5 метра, которая будет служить не только видовой площадкой и местом для дегустации, но и винным банком, где планируют разместить более 36 тысяч бутылок напитка: мировые образцы, российские и крымские.

Аналогов в мире нет: в центре винного туризма в Крыму будет работать робот-сомелье
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Позже, когда центр винного туризма заработает на полную мощность, он, вполне вероятно, будет включен в туристический маршрут «Винная дорога Крыма», который в прошлом году уже оценили порядка 500 тысяч человек. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко уверен, что у этого маршрута и эногастрономических экскурсий есть перспективы в будущем, они помогут развить туризм на территории Крыма.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о пяти самых ожидаемых фестивалях, которые пройдут летом в Крыму.

россия крым вино винодельни
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