Центр винного туризма в Крыму ставит Россию на новый уровень на карте виноделия

В Крыму появился уникальный центр винного туризма Winepark со своей сыроварней и винодельней, не имеющий аналогов во всем мире. Он расположен в селе Оползневое на территории одного из крупных курортных комплексов. Winepark поражает своим масштабом и проделанной работой высококлассных и именитых специалистов, в том числе иностранных.

Реализация проекта началась в 2016-м, спустя два года появился первый виноградник. Общая стоимость создания парка оценивается в четыре миллиарда рублей. Сейчас центр винного туризма работает в тестовом режиме, однако уже осенью он начнет полноценно принимать гостей — до 100 тысяч человек в год. Одним из первых посетителей Winepark стал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В Winepark используются передовые технологии в изготовлении напитка — гравитационная винодельня и специальные бетонные бочки, благодаря которым вкус вина совершенно натуральный. Везде установлено иностранное оборудование, а в создании вина участие принимают порядка 50 специалистов.

Общая площадь парка — 30 гектаров, из которых 7,75 — собственные виноградники с сортами Каберне совиньон и Мурведр. Также здесь есть робот-сомелье, который поможет подобрать вино к любому блюду, а затем лично разлить его в бокалы.

«Виноградник у нас органического типа, мы не используем никаких пестицидов, химических удобрений — это одно из принципиальных для нас условий. Здесь практически полностью используется ручной труд, ручной сбор урожая, что тоже является дополнительным плюсом. Далее виноград отправляется на винодельню гравитационного типа. Это означает, что вино создается максимально бережно, переходя с этапа на этап под силой гравитации», — заявила Федеральному агентству новостей старший контент-менеджер парка Екатерина Суменкова.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Парк также выступит обучающей площадкой для специалистов, связанных с винной отраслью, — энологов и кавистов. Сегодня это особенно актуально, поскольку профессионалов в этом деле крайне мало. Еще одна цель, которую перед собой поставили создатели проекта, — возродить крымское виноделие и доказать, что Россия может по праву называться винодельческим регионом на карте мира.

Сами виноградники еще молодые, поэтому на проектную мощность лоза выйдет только через пять лет. К этому времени планируют наладить производство в 150 тысяч бутылок в год, но первую партию вина специалисты намерены представить широкой публике в 2023 году. До этого момента виноград будут изучать, чтобы в итоге получился продукт наивысшего качества и вкуса.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В центре винного парка находится башня высотой 54,5 метра, которая будет служить не только видовой площадкой и местом для дегустации, но и винным банком, где планируют разместить более 36 тысяч бутылок напитка: мировые образцы, российские и крымские.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Позже, когда центр винного туризма заработает на полную мощность, он, вполне вероятно, будет включен в туристический маршрут «Винная дорога Крыма», который в прошлом году уже оценили порядка 500 тысяч человек. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко уверен, что у этого маршрута и эногастрономических экскурсий есть перспективы в будущем, они помогут развить туризм на территории Крыма.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о пяти самых ожидаемых фестивалях, которые пройдут летом в Крыму.