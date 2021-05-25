Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму

В Крыму активно решается проблема водообеспечения. Недавно глава региона Сергей Аксенов сообщил, что острая фаза нехватки воды пройдена, теперь власти планируют строительство двух дополнительных водохранилищ — для Симферополя и Алушты, а в Ялте появится опреснительная станция. Эта информация нашла отражение и в украинской прессе, однако в «преображенном» виде.

В эфире одного из проукраинских СМИ, вещающего якобы честно и откровенно о реалиях Крыма, обсудили заявление Аксенова, нарушение санкций европейской компанией Siemens и ситуацию с водоснабжением Крыма в целом. ФАН узнал, какую реакцию эфир вызвал у крымчан и некоторых украинцев. В программе не участвовали геологи, экологи или хотя бы специалисты, разбирающиеся в особенностях вопроса: эфир был построен на мнениях «экспертов» в сфере водоснабжения Крыма — журналиста-расследователя из Москвы, украинского журналиста в Германии и украинской журналистки из Крыма.

Ведущий и спикеры обсуждали дороговизну таких проектов, как опреснительные станции, поиски пресной воды под Азовским морем, постройку двух водохранилищ, а также другие высокобюджетные проекты.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Кроме того, обсуждая ситуацию с поставкой компанией Siemens в Крым насосов, спикеры не ссылаются на достоверные источники, а сам ведущий эфира сообщает, что официального комментария от украинского представительства компании в ответ на множественные запросы так и не поступило.

Данный эфир вызвал бурную реакцию у общественности. Вот что пишут пользователи Сети:

«Мы без санкций хуже живем! Привет из Харькова», — пишет Слава Голодоморов. «Помню, раньше были времена! Крым без газа погибнет — газопровод Россия в Крым провела. Крым без электроэнергии погибнет — Россия энергомост построила. Крымский мост никогда нельзя построить — Россия его досрочно в эксплуатацию ввела. Осталась только вода», — иронизирует Александр Исай. «Вода в Крыму есть. Наши украинские братья могут успокоиться и идти наводить порядок в собственной стране», — комментирует Крымский Пармезан. «Что будет с водой в Крыму?» — спросили они украинских «экспертов», которые или не были в Крыму, или вообще ничего не знают... И получили от них «квалифицированные» ответы... А ответы российских чиновников, которые как раз непосредственно решают вопрос с водой в Крыму, их не интересуют или не устраивают», — пишет Игорь Малахов.

Другие комментаторы напомнили, что за годы украинской власти в Крыму для полуострова не было сделано ничего, что бы ему не навредило.

Ранее сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без помощи Украины.