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25 мая 07:29
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новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
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Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму

Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Крыму активно решается проблема водообеспечения. Недавно глава региона Сергей Аксенов сообщил, что острая фаза нехватки воды пройдена, теперь власти планируют строительство двух дополнительных водохранилищ — для Симферополя и Алушты, а в Ялте появится опреснительная станция. Эта информация нашла отражение и в украинской прессе, однако в «преображенном» виде.

В эфире одного из проукраинских СМИ, вещающего якобы честно и откровенно о реалиях Крыма, обсудили заявление Аксенова, нарушение санкций европейской компанией Siemens и ситуацию с водоснабжением Крыма в целом. ФАН узнал, какую реакцию эфир вызвал у крымчан и некоторых украинцев. В программе не участвовали геологи, экологи или хотя бы специалисты, разбирающиеся в особенностях вопроса: эфир был построен на мнениях «экспертов» в сфере водоснабжения Крыма — журналиста-расследователя из Москвы, украинского журналиста в Германии и украинской журналистки из Крыма.

Ведущий и спикеры обсуждали дороговизну таких проектов, как опреснительные станции, поиски пресной воды под Азовским морем, постройку двух водохранилищ, а также другие высокобюджетные проекты.

Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Александр Талызин

Кроме того, обсуждая ситуацию с поставкой компанией Siemens в Крым насосов, спикеры не ссылаются на достоверные источники, а сам ведущий эфира сообщает, что официального комментария от украинского представительства компании в ответ на множественные запросы так и не поступило.

Данный эфир вызвал бурную реакцию у общественности. Вот что пишут пользователи Сети:

«Мы без санкций хуже живем! Привет из Харькова», — пишет Слава Голодоморов.

«Помню, раньше были времена! Крым без газа погибнет — газопровод Россия в Крым провела. Крым без электроэнергии погибнет — Россия энергомост построила. Крымский мост никогда нельзя построить — Россия его досрочно в эксплуатацию ввела. Осталась только вода», — иронизирует Александр Исай.

«Вода в Крыму есть. Наши украинские братья могут успокоиться и идти наводить порядок в собственной стране», — комментирует Крымский Пармезан.

«Что будет с водой в Крыму?» — спросили они украинских «экспертов», которые или не были в Крыму, или вообще ничего не знают... И получили от них «квалифицированные» ответы... А ответы российских чиновников, которые как раз непосредственно решают вопрос с водой в Крыму, их не интересуют или не устраивают», — пишет Игорь Малахов.

Другие комментаторы напомнили, что за годы украинской власти в Крыму для полуострова не было сделано ничего, что бы ему не навредило.

Ранее сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без помощи Украины.

украина крым водообеспечение водоснабжение крыма
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