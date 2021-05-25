Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения

Пропаганда «американского рая» в различных областях человеческой жизни неискушенными читателями часто принимается за чистую монету и вызывает желание окунуться в счастливую «американскую мечту». Однако реальность порой обескураживает. Жительница Крыма рассказала о реальности, с которой столкнулись она и ее родственники, проживающие в США.

Близкие родственники Светланы уехали на постоянное место жительства в США более десяти лет назад. Не будем вдаваться в подробности, почему так произошло. Важно другое: они уже давно являются гражданами Соединенных Штатов, работают, оплачивают медицинские полисы. В этой стране родились их дети. Светлана, не пожелавшая в свое время покидать Крым, поехала навестить родню и рассказала ФАН о системе оказания медицинской помощи обычным гражданам.

Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Одним из таких стал неудачный шаг зятя Светланы при выходе из авто: он оступился и сломал ногу. Родственники вызвали скорую помощь, которая приехала, но не для того, чтобы помочь, а дать добрый совет.

«Мой зять сломал ногу. Приехавшие врачи на скорой посоветовали записаться на прием к врачу в прикрепленной поликлинике. Никакой помощи оказано не было. Дескать, перелом закрытый, ничего страшного. Мы позвонили в поликлинику. Ближайшее свободное время — через неделю. Ситуация для меня абсурдная, а для США — нормальная. Он неделю ждал приема, пил обезболивающие. Ни рентгена, ни шины — ничего. Просто отправили на запись. Я шокирована такой системой помощи больному», — рассказывает Светлана.

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У самой героини во время пребывания в Соединенных Штатах также случились сбои со здоровьем. По косвенным признакам и предположению родственников, которые оказались рядом, это был микроинсульт. Но для таких случаев, когда человек не имеет гражданства и медстраховки, никаких бесплатных медицинских услуг в США вообще не предусмотрено. На дорогостоящее обследование и лечение денег не было. Поэтому решали как могли — ставили диагноз по интернету и занимались самолечением.

Если обратимся ко Всемирной паутине, в частности к «Википедии», то мы узнаем, что в Соединенных Штатах в медицинской отрасли занято свыше десяти миллионов человек, по этому показателю страна занимает ведущее место в мире. В то же время США — единственная промышленно развитая страна, которая не гарантирует своим гражданам универсальной и всеохватной системы медицинского страхования, соответственно, и обслуживания.

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Врачи США стабильно входят в десятку самых высокооплачиваемых работников. И это при том, что система построена на узкопрофильных принципах: если вам лечат печень, то состояние других органов пациента врачей не очень интересуют. Организм не рассматривается как единая комплексная система. При таком подходе результат может быть неожиданным.

«Американский рай» существует, но только для богатых и очень богатых, утверждает Светлана. И все хорошо, пока ты здоров и имеешь работу. Женщина сообщила, что с нетерпением ждет вылета домой, в том числе для того, чтобы пройти обследование и адекватное лечение уже в России.

Ранее ФАН рассказывал, как гражданина США удивила бесплатная медицина в России, когда ему помогли в больнице в Москве и не взяли за это денег.