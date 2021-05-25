Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 05:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости
25 мая 05:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости

Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения

Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
pixabay.com  / 

Пропаганда «американского рая» в различных областях человеческой жизни неискушенными читателями часто принимается за чистую монету и вызывает желание окунуться в счастливую «американскую мечту». Однако реальность порой обескураживает. Жительница Крыма рассказала о реальности, с которой столкнулись она и ее родственники, проживающие в США.

Близкие родственники Светланы уехали на постоянное место жительства в США более десяти лет назад. Не будем вдаваться в подробности, почему так произошло. Важно другое: они уже давно являются гражданами Соединенных Штатов, работают, оплачивают медицинские полисы. В этой стране родились их дети. Светлана, не пожелавшая в свое время покидать Крым, поехала навестить родню и рассказала ФАН о системе оказания медицинской помощи обычным гражданам.

Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Одним из таких стал неудачный шаг зятя Светланы при выходе из авто: он оступился и сломал ногу. Родственники вызвали скорую помощь, которая приехала, но не для того, чтобы помочь, а дать добрый совет.

«Мой зять сломал ногу. Приехавшие врачи на скорой посоветовали записаться на прием к врачу в прикрепленной поликлинике. Никакой помощи оказано не было. Дескать, перелом закрытый, ничего страшного. Мы позвонили в поликлинику. Ближайшее свободное время — через неделю. Ситуация для меня абсурдная, а для США — нормальная. Он неделю ждал приема, пил обезболивающие. Ни рентгена, ни шины — ничего. Просто отправили на запись. Я шокирована такой системой помощи больному», — рассказывает Светлана.

Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
pixabay.com  /  zstupar

У самой героини во время пребывания в Соединенных Штатах также случились сбои со здоровьем. По косвенным признакам и предположению родственников, которые оказались рядом, это был микроинсульт. Но для таких случаев, когда человек не имеет гражданства и медстраховки, никаких бесплатных медицинских услуг в США вообще не предусмотрено. На дорогостоящее обследование и лечение денег не было. Поэтому решали как могли — ставили диагноз по интернету и занимались самолечением.

Если обратимся ко Всемирной паутине, в частности к «Википедии», то мы узнаем, что в Соединенных Штатах в медицинской отрасли занято свыше десяти миллионов человек, по этому показателю страна занимает ведущее место в мире. В то же время США — единственная промышленно развитая страна, которая не гарантирует своим гражданам универсальной и всеохватной системы медицинского страхования, соответственно, и обслуживания.

Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
pixabay.com  / 

Врачи США стабильно входят в десятку самых высокооплачиваемых работников. И это при том, что система построена на узкопрофильных принципах: если вам лечат печень, то состояние других органов пациента врачей не очень интересуют. Организм не рассматривается как единая комплексная система. При таком подходе результат может быть неожиданным.

«Американский рай» существует, но только для богатых и очень богатых, утверждает Светлана. И все хорошо, пока ты здоров и имеешь работу. Женщина сообщила, что с нетерпением ждет вылета домой, в том числе для того, чтобы пройти обследование и адекватное лечение уже в России.

Ранее ФАН рассказывал, как гражданина США удивила бесплатная медицина в России, когда ему помогли в больнице в Москве и не взяли за это денег.

сша крым медицина американская мечта
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Общество / Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
Рейтинг@Mail.ru