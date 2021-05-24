Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму

Прокурор Крыма попросил для украинского политика Рефата Чубарова назначить меру пресечения в виде лишения свободы сроком на девять лет за организацию массовых беспорядков на полуострове. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания Верховного суда республики Крым по делу о признании председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа»1 виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) с назначением ему наказания в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, что Рефат Чубаров выехал с территории Крыма на Украину сразу после референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Суд еще не вынес окончательного решения, приговор по этому делу будет оглашен 1 июля. В связи с этим ФАН обратился за комментарием к крымскому политологу Владимиру Джаралле.

«Дело в том, что господин Чубаров занимает ярую антироссийскую позицию и крайне активно старается проявить себя при решении различных вопросов, враждебных в отношении России и Крыма. Поэтому данную ситуацию можно считать ответной реакцией. Я думаю, что в этом случае было бы интереснее рассматривать вопрос с точки зрения не юридической, а политической. На фоне произошедших событий в Белоруссии господину Чубарову теперь стоит быть очень внимательным при посещении стран за пределами Украины», — отметил эксперт.

Напомним, что Рефат Чубаров, среди прочего, несет ответственность за перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу, о чем ранее заявлял спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.