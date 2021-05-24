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24 мая 22:25
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новостей
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
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Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму

Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
wikipedia.org  /  Kseniya 11 / CCA-SA 4.0

Прокурор Крыма попросил для украинского политика Рефата Чубарова назначить меру пресечения в виде лишения свободы сроком на девять лет за организацию массовых беспорядков на полуострове. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания Верховного суда республики Крым по делу о признании председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа»1 виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) с назначением ему наказания в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, что Рефат Чубаров выехал с территории Крыма на Украину сразу после референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Суд еще не вынес окончательного решения, приговор по этому делу будет оглашен 1 июля. В связи с этим ФАН обратился за комментарием к крымскому политологу Владимиру Джаралле.

«Дело в том, что господин Чубаров занимает ярую антироссийскую позицию и крайне активно старается проявить себя при решении различных вопросов, враждебных в отношении России и Крыма. Поэтому данную ситуацию можно считать ответной реакцией.

Я думаю, что в этом случае было бы интереснее рассматривать вопрос с точки зрения не юридической, а политической. На фоне произошедших событий в Белоруссии господину Чубарову теперь стоит быть очень внимательным при посещении стран за пределами Украины», — отметил эксперт.

Напомним, что Рефат Чубаров, среди прочего, несет ответственность за перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу, о чем ранее заявлял спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

украина крым блокада чубаров
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