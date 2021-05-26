Конные казачьи патрули проводят рейды с пожарными и полицией в крымских лесах

С середины мая севастопольские леса начали охранять от пожаров казачьи конные патрули. Спасатели выходят на совместные с казаками рейды и осматривают даже самые труднодоступные участки леса.

На сегодняшний день в Крыму и Севастополе введен особый противопожарный режим, на время которого действует запрет на посещение местными жителями и туристами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы, за исключением мест, которые отведены под рекреационные участки.

«Профилактика ландшафтных возгораний в период пожароопасного сезона — задача, требующая комплексного подхода, а также привлечения максимального количества сил и средств для своего решения. Потому в такой работе Главное управление МЧС России по городу Севастополю заручается поддержкой добровольческих формирований», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

За бесконтрольное разведение костров в период действия противопожарного режима отдыхающих оштрафуют на сумму от 1,5 тысячи рублей. Только за прошлый год специалисты лесхоза, МВД, МЧС и казаки патрулировали территории лесничеств более тысячи раз. Предупреждения получили полторы тысячи отдыхающих.

пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю /

В этом году было решено продолжить взаимодействие, и с приходом жаркой погоды рейды казаков и спасателей вновь возобновились. В пресс-службе ОКО «Севастопольский казачий округ» Черноморского казачьего войск ФАН сообщили, что участники добровольной пожарной бригады этой организации с 2019 года регулярно несут службу по охране лесов от пожаров и успешно справляются с поставленными задачами. В прошлом году совместными силами удалось ликвидировать 51 пожар».

На сегодняшний день силами добровольных пожарных команд организовано два стационарных поста в селе Терновка и Тыловое: в случае лесного пожара добровольцы оттуда первыми отправятся тушить пламя. Для этого у них есть не только альтруизм и рвение, но и специальная техника. Уже в этом году добровольными пожарными дружинниками стали 109 казаков из разных обществ. Службу они несут почти круглосуточно.

«Сегодня мы не только охраняем государственные границы, как это было раньше. Казаки сегодня несут государственную службу наравне со спасателями, пожарными и полицией. Мы выбрали для себя эту дорогу, по которой мы движемся, мы испытываем внутреннюю гордость, потому что эта работа — большая честь для нас», — рассказал ФАН Алексей Черенев, заместитель атамана ОКО «Севастопольский казачий округ» Черноморского казачьего войска.

Напомним, что сегодня казаки привлечены ко всем видам государственной службы по всей Российской Федерации. Они участвуют в охране общественного порядка, защите государственной границы, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, в природоохранных мероприятиях, экологической и пожарной безопасности.

Ранее ФАН сообщал, что оберегать всех учащихся в образовательных заведениях Краснодарского края теперь будут казаки.