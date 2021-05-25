Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря

Всего лишь за год цены на новостройки в Крыму выросли на 17–18%. Больше всего стоимость повысилась на дома в Алуште, Севастополе и Форосе. Традиционно самое дорогое жилье в Ялте: до 177 тысяч за квадратный метр. При этом на полуострове продано 70% квартир в новостройках, а эксперты заявляют о недостатке ликвидных предложений.

Рост цен на недвижимость отмечается и на государственном уровне. В Минстрое России увеличили нормативную стоимость жилья по всей территории РФ. Теперь «квадрат» будет стоить 55 720 рублей, тогда как еще в первом полугодии 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по России составлял 49 173 рубля. Именно эта сумма закладывается в расчеты размеров социальных выплат на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

В Крыму до конца 2021 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 307,416 тысяч квадратных метров жилья, 53,598 из которых — апартаменты. В следующем году должно быть сдано 206,671 тысяч квадратных метров, на 2023 год запланировано завершение строительства еще 119,524 тысяч квадратных метров жилья.

«На так называемом «этапе котлована» сейчас в крупных компаниях-застройщиках выкупается до 40% недвижимости, которая только планируется к строительству. Это считается хорошим показателем, потому что еще несколько лет назад выкупалось до 25%. На данный момент в Крыму сложился некоторый дефицит недвижимости, это связано со сложностями в земельных вопросах. Например, в Севастополе до сих пор не принят генеральный план развития города, это сдерживает объемы строительства нового жилья», — рассказал ФАН представитель крупной крымской компании-застройщика Марат Алихаров.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Интересно, что по статистике новую недвижимость в Крыму чаще приобретают для себя, а, например, в Краснодарском крае жилье чаще покупают инвесторы. По данным экспертов рынка, сейчас люди со средним подтвержденным заработком могут позволить себе купить недвижимость хотя бы в кредит. Один из главных банков Крыма только с весны 2020 года выдал для этого более 8,6 млрд рублей.

При этом около 76% от общего количества кредитов на приобретение жилья на первичном рынке выдаются по льготным ставкам.

«Сейчас ипотеку брать выгодно, потому что размер ежемесячной выплаты стал подъемным даже для семей со средним уровнем дохода. При этом неограниченность действия ипотеки в одном регионе позволяет купить жилье у моря жителям Новосибирска и Кемерова. Люди стали активно пользоваться льготными предложениями, и новое жилье сейчас по-настоящему стало доступным», — прокомментировал ФАН риелтор Алексей Кравченко.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

В Крыму хорошие показатели у программы «Стандартное жилье». Она действует с 2017 года и дает возможность крымчанам получить субсидию из республиканского бюджета на приобретение квартиры в новостройке на 30% дешевле рыночной стоимости. По данным вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, эта программа в прошлом году позволила обзавестись жильем 112 семьям, в этом году еще 108 семей планируют купить недвижимость, субсидированную из крымской казны.

«Если в Симферополе квадратный метр стоит 75–80 тысяч рублей, то дольщик, который воспользуется программой, сможет купить квартиру от 45 тысяч рублей за квадрат», — отметил Евгений Кабанов.

Он добавил, что право на приобретение квартир по программе «Стандартное жилье» имеют 20 категорий граждан, среди них медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Всего в список желающих приобрести жилье по этой программе включено 966 граждан.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму отмечают настоящий бум на покупку и продажу жилья.