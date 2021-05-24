Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты

В Крыму верховая езда и прогулки на лошадях по живописным уголкам полуострова всегда были популярны. В горных районах конные клубы приглашают на организованные групповые и индивидуальные экскурсии по достопримечательным маршрутам. Такой отдых пользуется большой популярностью среди взрослых и детей.

Для тех, кто занимается верховой ездой более серьезно, существуют конноспортивные клубы. Там не просто гуляют верхом, а проводят занятия по верховой езде на специализированных манежах и обучают всем азам конного спорта. В таких клубах работают опытные инструкторы, и лошади отличаются от обычных, прогулочных, как внешним видом, так и воспитанием. Спортивные лошади более выезженные, спокойные, имеют документы и даже противоугонную систему.

Корреспондент ФАН побывал в алуштинском селе Изобильном в гостях у президента конноспортивного клуба «Карат» — Сергея Гулакова. Этот клуб был основан более десяти лет назад. Основные направления в его работе — конкур (конкурсы с препятствиями), выездка и конные пробеги. Алуштинские спортсмены неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований. Президент клуба большое внимание уделяет как самим лошадям, обеспечивая им идеальный уход, так и конюшне. Каждая деталь здесь имеет смысл.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

У самого входа установлена огромная деревянная фигура — голова лошади, которая пьет воду. Первообраз этой скульптуры из мрамора находится в Великобритании. Несколько лет назад в одном из парков центра Лондона появилась монументальная фигура головы лошади, пьющей воду, весом около шести тонн. Порода марвари, в которой представлена скульптура, — самая удивительная в мире. Ее отличает способность поворачивать уши на 180 градусов, а также выживать в любых погодных условиях. Позднее копии этой фигуры появились в Кыргызстане и в Крыму.

В конюшне «Карат» живут 28 лошадей. Из них есть чемпионы Украины, действующий чемпион Крыма и один из пяти лучших спортивных лошадей России. Макинтош, Аттила, Бонфаер — имена будущим победителям выбирают по определенным правилам коннозаводчиков. В некоторых конных клубах имя жеребенка должно начинаться с первой буквы в имени кобылы-матери и обязательно содержать в середине первую букву имени жеребца-производителя.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Конным спортом обычно занимаются дети и подростки, в основном девочки. Пользу для детей от занятий конным спортом сложно переоценить. Это и воспитательный момент — дисциплина, работа над собой и положительное влияние на здоровье, считает Сергей Гулаков.

Лошади в «Карате» спокойные, ухоженные, хорошо тренированные. У каждой из них есть красный паспорт, родословная до 40-го поколения. Все они чипированы и подключены к системе «Меркурий». Молодых лошадей коневоды тоже называют детьми.

Паспорт лошади выдается в специальном Институте коневодства. Он подтверждает породу, дату рождения и родителей лошади, а также хранит историю всех владельцев животного.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Здесь есть и знаменитые арабские скакуны, на предках которых разъезжали владыки и полководцы, и лошади украинской верховой породы — лидеры спортивных соревнований.

На протяжении тысяч лет лошади были и остаются одними из лучших друзей человека. Они обладают прекрасной памятью, хорошо запоминают места, маршруты, людей, отношения. Если лошади «придумали», каким образом, например, отвязаться от столба, открыть защелку на двери или поздороваться, то этого они уже никогда не забудут.

Любимцы маленьких детей — конечно, пони. У малышей — покладистый нрав, но ничто лошадиное им не чуждо, поэтому при общении с этими маленькими лошадками не стоит расслабляться — общаться с ними следует бережно, но требовательно.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Перевозят лошадей на специально оборудованных коневозах. Удивительно, но лошади легче переносят перелеты в самолете, чем длительные поездки. Здесь за лошадьми ухаживают волонтеры со всех уголков России.

«Конником не надо рождаться, им надо становиться. Любой человек, который хоть в 20 лет, хоть в 40 проявит любовь к лошади, станет совсем по-другому мыслить. Люди, которые любят лошадей, — их очень мало. Мы в любой точке России можем приехать и найти своих единомышленников, так как почти все друг друга знают», — говорит Сергей Гулаков.

Идеальная формула для тех, кто хочет ездить верхом и заниматься с лошадьми: терпение, уважение к животному, много времени и безграничная любовь.

Сколько стоит такое увлечение? Стоимость лошадей чистых пород с уникальной родословной может доходить до нескольких тысяч евро. Обычного жеребенка в среднем можно купить от 30 тысяч рублей. Все зависит от родословной, возраста, породы, здоровья и назначения животного.

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