Топ-7 самых интересных военных памятников в Крыму: что посмотреть и сколько стоит

Крым ― солнечный полуостров, ежегодно привлекающий миллионы туристов своими потрясающими видами, мягким климатом и курортами. Однако, кроме этого, регион также славится военными памятниками, и многие из них могут потрясти своей историей. ФАН решил составить топ самых интересных военных памятников Крыма.

Константиновский форт

Мемориально-историческая достопримечательность времен Крымской войны, расположенная на Северной стороне Севастопольской бухты. Форпост был возведен в 1840 году для усиления оборонительной линии главной базы Черноморского флота и пережил более четырех капитальных перестроек. В длину форт по фасаду составляет 230 метров, в ширину ― 25 метров и 12 метров — в высоту. Он полностью повторяет форму мыса, врезающегося в море подковой.

wikipedia.org / Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Сегодня форт входит в золотой фонд достопримечательностей Севастополя. Он ― одна из двух военных батарей, уцелевших и дошедших до наших дней. Он участвовал в двух войнах и с честью выполнил возложенные на него задачи.

Во времена Великой Отечественной войны, во вторую оборону Севастополя в форте базировались подразделения охраны водного района. Батарея на протяжении трех суток прикрывала отплывающие из бухты суда советских войск, до последнего отражала массированные атаки немецко-фашистских захватчиков ― пока последний морской транспорт не вышел за пределы севастопольского рейда. Выжившие бойцы и защитники форта вплавь перебрались на Южный берег, а их командир Иван Кулинич, пожертвовав собой, взорвал бастион.

Форт восстановили в 1970-х годах, и сейчас Константиновская батарея приветствует в своих стенах туристов. С 1 мая по 30 сентября экскурсии проводятся каждые полчаса с 10:00 до 18:00 и длятся около часа. Взрослый билет стоит 400 рублей, детский ― 200 рублей, льготный ― 200 рублей. Также для льготных категорий населения предполагаются скидки и бесплатное посещение.

Михайловский форт

Вторая из военных батарей, уцелевших и дошедших до наших дней. Форт был построен в 1846 году на Северной стороне Севастопольской бухты. Его длина достигает 205 метров, а толщина стен ― два метра. В период Крымской войны в казематах форта был устроен военный госпиталь, после батарея превратилась в склад, но во времена Великой Отечественной войны снова превратилась в военную крепость.

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Сейчас форт отреставрирован, и в нем действует Военно-морской музей. Здесь можно встретить экспонаты времен первой и второй обороны Севастополя, а также периода Гражданской войны. Экспозиция «Героический Севастополь» состоит более чем из десяти тысяч экспонатов.

Музей можно посетить со среды по воскресенье с 09:30 до 16:30, билет для взрослого стоит 300 рублей, а для школьников и студентов ― 100 рублей. Также есть возможность проведения индивидуальной экскурсии ― 3000 рублей с группы.

«Объект 825 ГТС», или подземная база подводных лодок в Балаклаве

Секретный объект времен холодной войны, представляющий собой сооружение противоатомной защиты первой категории. Он включает в себя комбинированный подземный водный канал с сухим доком, цеха для ремонта, склады ГСМ и минно-торпедную часть. В случае необходимости выходы перекрываются 150-тонным батопортом.

wikipedia.org / Russianname / CC BY-SA 3.0

Он был построен после Второй мировой войны, на строительство ушло восемь лет ― с 1953 по 1961 год. После закрытия комплекса в 1993 году он практически не охранялся и до 2003 года был разграблен. Позже на его базе был создан музей «Подземная база подводных лодок в Балаклаве», функционирующий до сих пор. Посещение возможно со среды по воскресенье, билет для взрослых стоит 300 рублей, для учащихся ― 100 рублей, для детей до семи лет ― бесплатно.

Музей истории Крымской войны в Евпатории

Он располагается в старинном особняке и занимает площадь 220 квадратных метров. Залы оформлены в стиле XIX века, а комнаты стилизованы под каюты и палубу парусного военного фрегата российского флота. Одна из стен представляет собой полную имитацию корпуса военного фрегата с выкладкой всех парусов, а из динамиков раздаются марши эпохи Николая I, канонады и шум прибоя.

wikipedia.org / Дмитрий Cкляренко / CC BY 3.0

Примечательно, что среди экспонатов присутствуют обломки 53 судов, затопленных в позапрошлом столетии в Каламитском заливе, штурвалы, корабельные пушки, колокола. Музей работает с четверга по вторник с 10:00 до 17:00, стоимость билетов для взрослых — 120 рублей, для студентов и пенсионеров ― 90 рублей, для детей ― 60 рублей.

«Бочка смерти» в Балаклаве

Об этой достопримечательности полуострова ходят легенды, и именно благодаря им она обрела такую популярность. В 1960-х годах была обнародована непроверенная информация о том, что во времена Великой Отечественной войны фашисты проводили жестокие показательные казни, сбрасывая пленных советских солдат с «бочки». Подтверждений этому до сих пор не нашлось, тем не менее один из севастопольских художников даже запечатлел момент казни солдат Красной армии на одном из своих полотен. Так за объектом закрепилось прочное название «Бочка смерти» (на главном фото).

Однако истории известно, что это ― один из двух наблюдательных постов. Об этом свидетельствуют прорези в стенах и крепежные отверстия, предназначенные для крепления артиллерийского дальномера. Второй такой же пост был разрушен во время немецкого обстрела в 1944 году. Сейчас конструкция привлекает туристов потрясающим панорамным видом.

Музей «35-я батарея» в Севастополе

Батарея была построена в 1913 году, и на это ушло столько же бетона, сколько и на строительство Запорожской ГЭС. Большая ее часть располагалась под землей, сверху были установлены два башенных орудия, которые могли отправлять снаряды только на 40 километров. Но именно она защищала Севастополь с первого выстрела 7 ноября в 1941 году до 1 июля 1942-го.

wikipedia.org / Onegai87 / CC BY-SA 3.0

Вторая башня была взорвана, а из-за незакрытого до конца затвора орудия погибло около 40 защитников батареи. На последнем ночном совещании было принято решение спасать оставшиеся человеческие жизни, покинув 35-ю батарею. Оборону города пришлось сдать.

Сейчас музей можно посетить с мая по октябрь со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Посещение и экскурсии проводятся бесплатно, однако количество билетов ограничено.

Диорама «Штурм Сапун-горы» в Севастополе

Открытие диорамы состоялось 4 ноября 1959 года, и с тех пор жители и гости полуострова могут ознакомиться с событиями героического штурма 7 мая 1944 года благодаря полотну длиной 25,5 метра и высотой 5,5 метра. Картину дополняют орудия и военная техника.

wikipedia.org / Vadim Indeikin / CC BY-SA 3.0

С экспозицией можно ознакомиться ежедневно с 10:00 до 19:00, стоимость экскурсии начинается от 350 рублей, для льготных категорий ― от 150 рублей.

ФАН желает своим читателям приятных и полезных прогулок и экскурсий и напоминает, что нужно знать и учесть перед поездкой в Крым и Севастополь.