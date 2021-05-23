Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым

Морская вода в Крыму еще холодная, но жара — не за горами, и скоро на пляжах яблоку упасть будет негде. Но что среднестатистическому туристу хорошо, то моржу — не очень, купаться в прохладном море им осталось считанные дни. Какие места выбирают летом любители зимнего плавания, выяснял корреспондент ФАН.

В Крыму моржей много, только по официальным подсчетам на сборах ― порядка 200 человек. А сколько еще одиночек, не примкнувших к командам! Каждую зиму у пловцов слеты, поездки по Крыму. Саки, Феодосия, Балаклава, Севастополь, Керчь, поселок Черноморский ― примерно так выглядит география заплывов моржей по полуострову.

«Этим летом двинем на Кавказ, в Карачаево-Черкесию, где есть кислые источники, ледники, водопады. Мы уже были на Домбае, в Архызе, ― рассказывает капитан «Морских котиков» Алла Грабовенко. ― Нас, крымских моржей, часто недооценивают, называют южанами. Так вот, я купалась в Иркутске в Ангаре, когда вокруг плавал лед. И отлично!»

Севастопольская команда организует походы по Крыму каждую неделю. На майских праздниках любовались цветением тюльпанов в Опукском заповеднике, собираются съездить с палатками на знаменитое лечебными грязями озеро Чокрак примерно в 16 км от Керчи. За границу их не тянет, говорят, в России еще столько красивых мест!

Татьяна Щедрая / из личного архива

Еще в Севастополе есть команда со звучным названием «Морж СССР». Они ездили на Байкал, окунались в проруби в Тюмени почти при нулевой температуре воды. Мечтают побывать на карельских озерах.

Есть клуб «Морж» в Евпатории, их — 40 человек. Самому старшему ― 87 лет. Анатолий Кунгуров окунается в холодную воду каждый день после пятикилометровой прогулки.

«Я начинаю чувствовать температуру воды только после десяти градусов. До этой отметки она для меня просто вязкая субстанция, в которой приятно и полезно двигаться, — говорит капитан клуба Татьяна Щедрая, которая плавает зимой уже 16 лет. ― Начинать надо с лета, не днем в жару, а утром и вечером, по холодку. Потом плавно переходишь в осень и остываешь вместе с морем».

В Евпатории вода зимой остывает до двух градусов, в Ялте и Севастополе значительно теплее ― семь градусов. Вот этот перепад уже чувствуется, добавляет Татьяна из Евпатории. Сейчас она готовит семилетнюю внучку к зимнему сезону. В прошлом году они плавали до конца октября, после чего девочка перестала болеть.

Татьяна Щедрая / из личного архива

С наступлением лета моржи уходят в горы к рекам, водопадам, каньонам, где держится температура до восьми градусов.

«Каждое лето мы ездим по Крыму на Большой каньон и в монастырские купели. Очень любим водопад Джур-Джур, пока держится хороший поток, и он не пересыхает», ― рассказывает капитан феодосийской команды «Скиф» Александр Еременко.

К поездкам на северные моря крымские моржи не стремятся. Кое-кто вырывается в туры по России, но летом слишком затягивает суета с детьми, внуками и гостями. Хлопот столько, что любимое увлечение вспоминается лишь с закрытием курортного сезона и долгожданной зимней прохладой.

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