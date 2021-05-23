Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 12:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:57
Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
12:56
Политика
Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
Все новости
23 мая 12:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:57
Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
12:56
Политика
Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
Все новости

Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым

Общество
Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым
Татьяна Щедрая  /  из личного архива

Морская вода в Крыму еще холодная, но жара — не за горами, и скоро на пляжах яблоку упасть будет негде. Но что среднестатистическому туристу хорошо, то моржу — не очень, купаться в прохладном море им осталось считанные дни. Какие места выбирают летом любители зимнего плавания, выяснял корреспондент ФАН.

В Крыму моржей много, только по официальным подсчетам на сборах ― порядка 200 человек. А сколько еще одиночек, не примкнувших к командам! Каждую зиму у пловцов слеты, поездки по Крыму. Саки, Феодосия, Балаклава, Севастополь, Керчь, поселок Черноморский ― примерно так выглядит география заплывов моржей по полуострову.

«Этим летом двинем на Кавказ, в Карачаево-Черкесию, где есть кислые источники, ледники, водопады. Мы уже были на Домбае, в Архызе, ― рассказывает капитан «Морских котиков» Алла Грабовенко. ― Нас, крымских моржей, часто недооценивают, называют южанами. Так вот, я купалась в Иркутске в Ангаре, когда вокруг плавал лед. И отлично!»

Севастопольская команда организует походы по Крыму каждую неделю. На майских праздниках любовались цветением тюльпанов в Опукском заповеднике, собираются съездить с палатками на знаменитое лечебными грязями озеро Чокрак примерно в 16 км от Керчи. За границу их не тянет, говорят, в России еще столько красивых мест!

Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым
Татьяна Щедрая  / из личного архива

Еще в Севастополе есть команда со звучным названием «Морж СССР». Они ездили на Байкал, окунались в проруби в Тюмени почти при нулевой температуре воды. Мечтают побывать на карельских озерах.

Есть клуб «Морж» в Евпатории, их — 40 человек. Самому старшему ― 87 лет. Анатолий Кунгуров окунается в холодную воду каждый день после пятикилометровой прогулки.

«Я начинаю чувствовать температуру воды только после десяти градусов. До этой отметки она для меня просто вязкая субстанция, в которой приятно и полезно двигаться, — говорит капитан клуба Татьяна Щедрая, которая плавает зимой уже 16 лет. ― Начинать надо с лета, не днем в жару, а утром и вечером, по холодку. Потом плавно переходишь в осень и остываешь вместе с морем».

В Евпатории вода зимой остывает до двух градусов, в Ялте и Севастополе значительно теплее ― семь градусов. Вот этот перепад уже чувствуется, добавляет Татьяна из Евпатории. Сейчас она готовит семилетнюю внучку к зимнему сезону. В прошлом году они плавали до конца октября, после чего девочка перестала болеть.

Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым
Татьяна Щедрая  / из личного архива

С наступлением лета моржи уходят в горы к рекам, водопадам, каньонам, где держится температура до восьми градусов.

«Каждое лето мы ездим по Крыму на Большой каньон и в монастырские купели. Очень любим водопад Джур-Джур, пока держится хороший поток, и он не пересыхает», ― рассказывает капитан феодосийской команды «Скиф» Александр Еременко.

К поездкам на северные моря крымские моржи не стремятся. Кое-кто вырывается в туры по России, но летом слишком затягивает суета с детьми, внуками и гостями. Хлопот столько, что любимое увлечение вспоминается лишь с закрытием курортного сезона и долгожданной зимней прохладой.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму открылся Центр винного туризма, который станет новой точкой притяжения для туристов.

крым купание моржи
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 166291 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 64482 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 49113 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 47975 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 43257 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Общество / Что делают моржи летом: куда деваются любители зимних заплывов с приходом жары в Крым
Рейтинг@Mail.ru