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23 мая 05:17
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новостей
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
Все новости

Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму

Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Винный фестиваль стартовал на ЮБК. Центр винного туризма Winepark, как считают представители туротрасли, станет еще одной точкой притяжения в Крым.

В ходе пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о проекте «Винная дорога Крыма», который появился несколько лет назад, и как новый центр, открывший свои двери сегодня, станет интересной точкой притяжения для туристов. Первыми винодельню, виноградники и «банк вина» посетил и корреспондент ФАН.

Специалисты начали работать над методологией эногастрономического туристского маршрута винных дорог Крыма в 2017 году, спустя год, в 2018-м, этот проект был запущен.

Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Сейчас с большим удовлетворением мы наблюдаем, что он пользуется спросом как у бизнеса, так и у туристов. На данный момент больше 35 хозяйств участвуют непосредственно в экскурсионной программе в рамках маршрута. Присоединились сыроварни, пасеки, производители крымских продуктов, гостиничные комплексы. Проект, который презентован сегодня, действительно уникальный. Это не только бизнес и виноделие, это философия», ― подчеркнул Волченко.

По его словам, опытные виноделы, собственники крупнейших винодельческих хозяйств как российских, так и зарубежных сходятся во мнении, что аналогов такому комплексу нет нигде.

Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Есть нечто подобное, но оно не такое совершенно. То есть то, что сделали здесь, особенно ценно. И здорово, что это сделано в России, именно в Крыму», ― сказал глава Минкурортов.

Отметим, что после фестиваля винный парк будет работать в тестовом режиме, открытие состоится осенью 2021 года. Посетители смогут увидеть «банк вина», современную винодельню, виноградники в 30 га земли, а самим напитком гостей угостит робот-сомелье. Подробнее о виноградниках и винодельне, а также о том, кто на новом производстве работает, ФАН расскажет в следующих материалах.

Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

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