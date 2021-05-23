Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму

Винный фестиваль стартовал на ЮБК. Центр винного туризма Winepark, как считают представители туротрасли, станет еще одной точкой притяжения в Крым.

В ходе пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о проекте «Винная дорога Крыма», который появился несколько лет назад, и как новый центр, открывший свои двери сегодня, станет интересной точкой притяжения для туристов. Первыми винодельню, виноградники и «банк вина» посетил и корреспондент ФАН.

Специалисты начали работать над методологией эногастрономического туристского маршрута винных дорог Крыма в 2017 году, спустя год, в 2018-м, этот проект был запущен.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Сейчас с большим удовлетворением мы наблюдаем, что он пользуется спросом как у бизнеса, так и у туристов. На данный момент больше 35 хозяйств участвуют непосредственно в экскурсионной программе в рамках маршрута. Присоединились сыроварни, пасеки, производители крымских продуктов, гостиничные комплексы. Проект, который презентован сегодня, действительно уникальный. Это не только бизнес и виноделие, это философия», ― подчеркнул Волченко.

По его словам, опытные виноделы, собственники крупнейших винодельческих хозяйств как российских, так и зарубежных сходятся во мнении, что аналогов такому комплексу нет нигде.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Есть нечто подобное, но оно не такое совершенно. То есть то, что сделали здесь, особенно ценно. И здорово, что это сделано в России, именно в Крыму», ― сказал глава Минкурортов.

Отметим, что после фестиваля винный парк будет работать в тестовом режиме, открытие состоится осенью 2021 года. Посетители смогут увидеть «банк вина», современную винодельню, виноградники в 30 га земли, а самим напитком гостей угостит робот-сомелье. Подробнее о виноградниках и винодельне, а также о том, кто на новом производстве работает, ФАН расскажет в следующих материалах.