Одну из главных достопримечательностей Ялты отреставрируют за четыре миллиона рублей

Южный берег Крыма славится лечебным воздухом, мягким климатом, богатой флорой и увлекательными достопримечательностями, среди которых дворцы, сады, храмы и, конечно, Царская (Солнечная) тропа — прогулочный маршрут, соединяющий Ливадийский дворец и Ореанду с Гаспрой и Ласточкиным гнездом.

Тропа появилась еще в 1861 году, когда Ливадийский дворец был куплен императорской семьей. Позже, в 1900 году, по приказу Николая II ее удлинили до мыса Ай-Тодор. Она стала одним из любимых мест для прогулок императора, и не просто так: по пути гуляющим встречаются редкие экзотические растения и оригинальные скамейки. Здесь прохладно даже в самые солнечные дни, а со смотровых площадок открываются восхитительные панорамные пейзажи.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Примечательно, что, несмотря на свое расположение, максимальный угол наклона дороги не превышает трех градусов, а высота над уровнем моря варьируется от 133 до 203 метров. Протяженность тропы — более 6,5 километра. Ее также называют «тропой здоровья» из-за чистого воздуха, климата и отсутствия перепада высот. Это идеальное место для людей, страдающих заболеваниями легких.

Однако на сегодняшний день тропа переживает не лучшие времена — повреждены некоторые декоративные элементы, поломаны указатели, протоптаны дорожки для сокращения маршрута, в некоторых местах сошли сели. Тем не менее администрация Ялты активно работает над исправлением этого положения.

«Почти четыре миллиона рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания. Заявка размещена на портале госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября — работы по межеванию и ППТ должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены. Все детали обязательно обсудим на публичных слушаниях», — сообщила глава администрации города Ялты Янина Павленко.

Эти меры необходимы в том числе для того, чтобы сохранить границы тропы, так как вдоль нее и тут, и там уже разворачиваются активные строительные работы.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Только после оформления всех надлежащих документов можно будет приступить к разработке проекта благоустройства или реконструкции Солнечной тропы, однако процесс уже запущен, что дает неравнодушным крымчанам повод для радости.

«Спасибо, Янина Петровна, что сохраним Царскую тропу для наших потомков, и сами с удовольствием походим! Царской тропе быть», — пишет в Сети Лариса Боровская.

«Спасибо, от таких хороших новостей и настроение поднимается! Будем ждать», — комментирует Майя Теремасова.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что часть государственного природного заповедника в Балаклаве пытались продать за 32 миллиона рублей ради VIP-пляжа.