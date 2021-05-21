Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который запрещает американскому правительству содействовать признанию суверенитета российского Крыма. Тем самым власти Соединенных Штатов, по сути, заявили, что не признают суверенитет России над территорией, воздухом и водами полуострова.

Отметим, что за семь лет с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией в конгрессе уже дважды утверждали подобную резолюцию, а ее положения ежегодно становились частью закона об оборонном бюджете США.

В комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян рассказал, почему Соединенные Штаты Америки приняли такой документ и как Россия может нанести ответный удар по стратегическому партнеру Вашингтона — Украине. По словам специалиста, это момент большой геополитической игры, соответственно, все, что будет вредить РФ, будет идти на пользу США.

«Здесь мы видим три важных момента. Первое — Америка поддерживает своего стратегического союзника, а именно Украину. Второе — тем самым они закладывают стратегию по отношению к Крыму среди своих союзников, то есть западноевропейские, азиатские или ближневосточные партнеры США должны будут учитывать этот фактор в своих взаимоотношениях с Россией. Третий момент — это является еще одним элементом сплочения всех противников Российской Федерации. Здесь нет никаких эмоций или неожиданностей», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кеворкян отметил, что Россия не всегда отвечает соразмерно своим оппонентам, хотя у государства есть определенные рычаги давления. Но вместо этого РФ придерживается политики прагматизма, что, по его мнению, не всегда верно.

«Прагматизм в данном случае подразумевает все-таки оборонительную позицию, хотя, на мой взгляд, необходима более наступательная политика. Если мы говорим об украинском направлении, то, конечно, Россия могла бы давно ответить с помощью экономических механизмов, управлением миграционных потоков, в частности, вымывания высококвалифицированных специалистов с Украины и, не побоюсь этого слова, усилением пропагандисткой борьбы с действующим киевским режимом. Что касается экономической составляющей, условия, безусловно, есть, поскольку Россия является главным поставщиком практически всех энергетических ресурсов на Украину, от электроэнергии от углеводородов. Кроме того, идут значительные поставки продовольствия, сохраняются крупные объемы поставки стратегического сырья. Зачем поставлять на Украину то, что используется во вред России и способствует вооружению той же украинской армии?» — заявил Кеворкян.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Публицист считает, что необходимо вести активную контрпропагандистскую работу, развивая те ресурсы, которые работают непосредственно с украинским читателем и занимаются локальной информационной повесткой дня, в том числе на украинском языке.

«По поводу высококвалифицированных ресурсов. Не секрет, что во многих областях России, в том числе и в Крыму, существует нехватка врачей, педагогов и других важных работников бюджетной сферы. Насколько мне известно, в Республике Крым не хватало около 800 медработников. Можно пригласить этих врачей из русской Украины, тем самым спасти их от национального гнета и при этом решить довольно важную проблему обеспечения здравоохранения, например, в том же Крыму», — сказал Константин Кеворкян.

Отметим, что Украина сегодня действительно является стратегическим партнером США, однако выгоды от этого украинский народ никакой не получает, не считая новых кредитов от МВФ, повышения стоимости коммунальных услуг, обучения американскими и другими иностранными инструкторами украинских солдат, чтобы те потом погибали на развязанной войне в Донбассе. Очевидно, что ни одно правительство мира не захотело бы такого сотрудничества, но беспринципная верхушка Украины готова на все, когда платят в иностранной валюте.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма.