Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра

Люди давно научились использовать солнце и ветер для получения электроэнергии. Эти технологии продолжают совершенствовать и удешевлять, чтобы человечество получало от них еще больше пользы. В Республике Крым расположены солнечные и ветровые электростанции, которые обеспечивают полуостров чистой энергией.

Более подробно об этом рассказал в комментарии ФАН первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Виктор Крылов. По его словам, в 2020 году за счет электроэнергии, произведенной на солнечных и ветровых электростанциях, расположенных на территории республики, было покрыто порядка 8,32% всего потребления электроэнергии.

«Если брать совокупную выработку ветро- и солнечных электростанций, то, по сравнению с 2014 годом, в 2020 году выработка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросла в 1,7 раза. Это объясняется вводом в промышленную эксплуатацию солнечных электростанций, построенных до 2014 года, постепенным нарастанием объемов и выработки, а также вводом в промышленную эксплуатацию «Останинской» ВЭС в начале 2014 года. Отдельно выработка по ветростанциям за этот период сократилась и за 2020 год составила 69% от выработки 2014 года. Главная причина падения выработки — физический износ оборудования, поскольку первые ветроустановки появились еще в 1995 году. Кроме того, ввиду того, что Крым сейчас является санкционным регионом, оборудование поддерживается и ремонтируется собственными силами эксплуатирующего предприятия», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Крылов оценил возможность полного покрытия потребности полуострова в электроэнергии с помощью альтернативной энергетики. Он заявил, что в теории климатические условия полуострова позволяют активно развивать альтернативную энергетику, поскольку в Крыму значительный энергетический потенциал солнечной энергии.

«Среднегодовое количество суммарной солнечной радиации достигает 1400 кВт·год/м2 . Инсоляция в разных районах Республики Крым составляет от 2170 до 2400 часов в год, большая часть из которых приходится, конечно, на летний сезон. Площадь территорий, на которых можно строить ВЭС, превышает 2300 км (около 100 участков возможной установки ветроагрегатов). Это площади с достаточной ветровой нагрузкой, на которых среднегодовая скорость ветра превышает 5-6 м/с. Но у ВИЭ-генерации на базе солнца и ветра есть один существенный недостаток — это ее нестабильность (не всегда есть ветра достаточной силы, в ночное время солнечный свет отсутствует). Поэтому от традиционной генерации никак не уйти», — сказал первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, ВИЭ-генерация должна быть скомпенсирована. Для устойчивого развития энергетики доля энергии, получаемой за счет альтернативных источников, не должна превышать 30-40% от общей потребности.

«Все эти моменты отражаются в ключевом программном документе развития энергетики Республики Крым. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на период 2019–2023 годов утверждена распоряжением главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг.» — отметил он.

Крылов добавил, что сейчас доля солнечных и ветровых электростанций составляет 26,75% от суммарной установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым. В принципе, этого достаточно для устойчивой работы. Одной из сложностей дальнейшего развития ВИЭ-генерации являются трудности, обусловленные санкциями, наложенными на регион.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму появилась новая точка притяжения — под Ялтой открылся центр винного туризма.