Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 09:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости
26 мая 09:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости

Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра

  /   Обновлено: 26 мая 2021 08:02
Общество
Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра
pixabay.com  / 

Люди давно научились использовать солнце и ветер для получения электроэнергии. Эти технологии продолжают совершенствовать и удешевлять, чтобы человечество получало от них еще больше пользы. В Республике Крым расположены солнечные и ветровые электростанции, которые обеспечивают полуостров чистой энергией.

Более подробно об этом рассказал в комментарии ФАН первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Виктор Крылов. По его словам, в 2020 году за счет электроэнергии, произведенной на солнечных и ветровых электростанциях, расположенных на территории республики, было покрыто порядка 8,32% всего потребления электроэнергии.

«Если брать совокупную выработку ветро- и солнечных электростанций, то, по сравнению с 2014 годом, в 2020 году выработка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросла в 1,7 раза. Это объясняется вводом в промышленную эксплуатацию солнечных электростанций, построенных до 2014 года, постепенным нарастанием объемов и выработки, а также вводом в промышленную эксплуатацию «Останинской» ВЭС в начале 2014 года.

Отдельно выработка по ветростанциям за этот период сократилась и за 2020 год составила 69% от выработки 2014 года. Главная причина падения выработки — физический износ оборудования, поскольку первые ветроустановки появились еще в 1995 году. Кроме того, ввиду того, что Крым сейчас является санкционным регионом, оборудование поддерживается и ремонтируется собственными силами эксплуатирующего предприятия», — отметил собеседник издания.

Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра
Федеральное агентство новостей  / 

Крылов оценил возможность полного покрытия потребности полуострова в электроэнергии с помощью альтернативной энергетики. Он заявил, что в теории климатические условия полуострова позволяют активно развивать альтернативную энергетику, поскольку в Крыму значительный энергетический потенциал солнечной энергии.

«Среднегодовое количество суммарной солнечной радиации достигает 1400 кВт·год/м2 . Инсоляция в разных районах Республики Крым составляет от 2170 до 2400 часов в год, большая часть из которых приходится, конечно, на летний сезон. Площадь территорий, на которых можно строить ВЭС, превышает 2300 км (около 100 участков возможной установки ветроагрегатов). Это площади с достаточной ветровой нагрузкой, на которых среднегодовая скорость ветра превышает 5-6 м/с.

Но у ВИЭ-генерации на базе солнца и ветра есть один существенный недостаток — это ее нестабильность (не всегда есть ветра достаточной силы, в ночное время солнечный свет отсутствует). Поэтому от традиционной генерации никак не уйти», — сказал первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым.

Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, ВИЭ-генерация должна быть скомпенсирована. Для устойчивого развития энергетики доля энергии, получаемой за счет альтернативных источников, не должна превышать 30-40% от общей потребности.

«Все эти моменты отражаются в ключевом программном документе развития энергетики Республики Крым. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на период 2019–2023 годов утверждена распоряжением главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг.» — отметил он.

Крылов добавил, что сейчас доля солнечных и ветровых электростанций составляет 26,75% от суммарной установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым. В принципе, этого достаточно для устойчивой работы. Одной из сложностей дальнейшего развития ВИЭ-генерации являются трудности, обусловленные санкциями, наложенными на регион.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму появилась новая точка притяжения — под Ялтой открылся центр винного туризма.

санкции россия крым энергия
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 144237 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 134091 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 106882 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 67469 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 65862 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Чистая энергия в Крыму: сколько электричества получает полуостров от солнца и ветра
Рейтинг@Mail.ru