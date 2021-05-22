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Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
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Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
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Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года

Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на федеральном просветительском марафоне «Новое знание» напомнил Украине о событиях 2014 года, а именно — о поддержке госпереворота со стороны США и последующих санкциях в отношении Крыма и России.

«Нам все время говорят: «Ну зачем вам этот Крым?» А я помню, какая была общенародная радость после референдума в Крыму. Это очень трудно исключить из своей истории, из своей памяти, тем более, что эта история происходит на наших глазах», — сказал Лавров.

Министр уверен, что ни одной стране не позволительно проявлять высокомерие в международных отношениях и диктовать свою политику другим державам. Отметим, что президент Владимир Путин уже давно поставил точку в вопросе принадлежности Крыма, поэтому постоянные попытки Украины якобы вернуть полуостров уже давно никто не воспринимает всерьез.

При этом хоть Украина до сих пор и заявляет о правах на Крым, но в то же время устраивает блокады, среди которых было и перекрытие Северо-Крымского канала, и отключение электричества, а теперь это и периодические санкции в отношении крымчан и запреты на въезд в страну, допустим, к родственникам. 

Однако в Крыму более не будут терпеть неудобства и создаваемые Киевом козни: власти полуострова находятся на финальной стадии подготовки иска в адрес Украины по поводу водной блокады. Сумма там «накапала» внушительная.

крым референдум в крыму водная блокада крыма
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