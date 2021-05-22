Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года

Москва, 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на федеральном просветительском марафоне «Новое знание» напомнил Украине о событиях 2014 года, а именно — о поддержке госпереворота со стороны США и последующих санкциях в отношении Крыма и России.

«Нам все время говорят: «Ну зачем вам этот Крым?» А я помню, какая была общенародная радость после референдума в Крыму. Это очень трудно исключить из своей истории, из своей памяти, тем более, что эта история происходит на наших глазах», — сказал Лавров.

Министр уверен, что ни одной стране не позволительно проявлять высокомерие в международных отношениях и диктовать свою политику другим державам. Отметим, что президент Владимир Путин уже давно поставил точку в вопросе принадлежности Крыма, поэтому постоянные попытки Украины якобы вернуть полуостров уже давно никто не воспринимает всерьез.

При этом хоть Украина до сих пор и заявляет о правах на Крым, но в то же время устраивает блокады, среди которых было и перекрытие Северо-Крымского канала, и отключение электричества, а теперь это и периодические санкции в отношении крымчан и запреты на въезд в страну, допустим, к родственникам.

Однако в Крыму более не будут терпеть неудобства и создаваемые Киевом козни: власти полуострова находятся на финальной стадии подготовки иска в адрес Украины по поводу водной блокады. Сумма там «накапала» внушительная.