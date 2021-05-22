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Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
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Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
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Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»

Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что в село Запрудное Алуштинского района не подается техническая вода для полива, из-за чего под угрозу исчезновения может попасть в том числе и знаменитый сладкий ялтинский лук. Корреспондент ФАН разбирался в ситуации.

«Наш лук ценится во всем мире. Именно тот, который выращен в этом селе. Теперь он и другие культуры на грани исчезновения», — пишут местные жители в социальных сетях.

Как они утверждают, техническую воду для полива власти региона планируют подавать два раза в неделю, потому что большая часть воды идет на виноградники. Однако этого совершенно не хватит для выращивания различных культур, в том числе и знаменитого ялтинского лука.

«Срочно нужно спасать наши насаждения, если мы упустим этот момент, то наш многолетний труд пропадет. Мы просим дать часть той воды, собранной в осенне-весенний период из ручьев, которые уносят драгоценную воду в море», — призывают жители Запрудного.

Крымчане заявили, что знаменитый Ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
pixabay.com  / 

Настоящий ялтинский лук растет всего в нескольких селах Крыма. Запрудненский лук отличается от степного более плотной кожурой, напоминающей яичную скорлупу. Кроме того, его дольки более толстые, а корни не углублены в луковицу.

Экологи полагают, что ничего страшного с ялтинским луком не произойдет, а его полезные качества сильно преувеличены.

«Очень многие пишут, что ялтинский лук особенный. По полезным веществам и микроэлементам он ничем не отличается от обычного лука. Из-за того, что он неприхотлив, в отличие от других растений, которые просто не будут расти на той почве, ялтинский лук прекрасно произрастает на той самой территории», — рассказывает корреспонденту ФАН севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.

Что же касается нехватки воды для полива, то специалист утверждает, что данная проблема была всегда, но усилилась после 2014 года из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

«У водоносных плит в Северо-Крымском канале стояла фильтрационная решетка. Теперь же плиты неоткуда подпитывать, а вода на выходе имеет солоноватый привкус. Не так давно в одном из районов полуострова из-за этого солоноватый привкус имела выращенная там клубника», — говорит Маргарита Литвиненко.

Крымчане заявили, что знаменитый Ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
wikipedia.org  / Theoremapiphagora / CC BY-SA 4.0

С другой стороны, жители села Запрудное уверили корреспондента ФАН, что вода для полива уже поступила к ним на участки.

«Воду нам дали 18 мая, это крайний срок для посадки лука. В этом году подачу сильно затянули, но мы все же успели его высадить. Сейчас вода подается по три часа в день, ее вполне хватает для полива. Всю зиму воды не было, но она нужна в основном весной, когда происходит посадка, и летом, пока лук не вырастет, это июль-август», ― говорит местная жительница Анастасия.

Что же касается дальнейших поступлений технической воды, то власти Алушты уверили ФАН, что сейчас разрабатывают специальный график ее подачи — очень скоро о нем сообщат жителям.

«В село Запрудное вода начнет поступать сразу, как только будет установлен график ее подачи. Полагаю, в ближайшие дни техническая вода поступит для полива», — подтвердила начальник отдела информационного обеспечения и внешних связей Виктория Шевченко.

Ранее ФАН рассказывал, кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи.

крым вода ялтинский лук
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