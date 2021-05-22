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22 мая 11:07
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новостей
11:05
Политика
Политолог Марков назвал задачу Запада для Зеленского
11:05
Общество
Пациентов с COVID-19 начали принимать в петербургской больнице имени Семашко
11:04
Общество
Российские медики зафиксировали 8709 случаев коронавируса за сутки
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
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Прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам Крыма теперь не получится

Общество
Прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам Крыма теперь не получится
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Крыму принят закон об ответственности за незаконные автомототуры по территории полуострова. По замыслу авторов, новый закон будет способствовать снижению травматизма среди жителей и гостей полуострова на маршрутах повышенной опасности, а также поможет лучше защитить природу полуострова, что в целом улучшит туристический поток в республике.

Изменениям подвергся Закон РК №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», которым будет введена ответственность и контроль за исполнением законодательных норм в соответствии с Постановлением Совета министров РК от 9 июля 2019 года №382.

«Организаторы незаконных автомототуров проводят экскурсии без учета безопасности туристов, ставят под угрозу не только здоровье, но и жизни гостей и жителей Крыма. Кроме того, наносится невосполнимый ущерб природе полуострова — большинство туров на джипах проходят по заповедным местам Крыма, без согласования маршрутов с дирекциями особо охраняемых территорий регионального значения», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В Крыму вели ответственность за незаконный автомототуризм
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
С ним солидарен и директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. В комментарии ФАН он заявил, что четкое законодательное регулирование авто- и мототуризма на полуострове поможет защитить заповедные уголки Крыма от не в меру ретивых любителей экстрима.

«Это самый опасный вид туризма, который может быть вообще для природы. Именно поэтому мы исключили все эти покатушки по территории, как они раньше происходили в заповедник: они ездили где хотели, смотрели что хотели. Мы оставили только одну дорогу с грунтово-каменным покрытием, обеспечивающую минимальный ущерб для природы. Здесь мы пользуемся (на территории заповедника. — Прим. ФАН) исключительно мнением нашего научного дела, поэтому все это обоснованно», — пояснил Бородин.

Он также добавил, что большинство предпринимателей, которые предоставляют подобные услуги, действуют без каких-либо разрешительных документов «под пиратским флагом». Поэтому в текущем сезоне заповедник заключил контракт на предоставление услуг лишь с пока единственным легальным предприятием.

Напомним, что в Крыму проблема джиперов и любителей прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам уже неоднократно становилась поводом для публичных обсуждений, однако до недавнего времени возможности системно повлиять на ситуацию в республике не было.

крым туризм природа
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Все новости / Общество / Прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам Крыма теперь не получится
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