Прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам Крыма теперь не получится

В Крыму принят закон об ответственности за незаконные автомототуры по территории полуострова. По замыслу авторов, новый закон будет способствовать снижению травматизма среди жителей и гостей полуострова на маршрутах повышенной опасности, а также поможет лучше защитить природу полуострова, что в целом улучшит туристический поток в республике.

Изменениям подвергся Закон РК №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», которым будет введена ответственность и контроль за исполнением законодательных норм в соответствии с Постановлением Совета министров РК от 9 июля 2019 года №382.

«Организаторы незаконных автомототуров проводят экскурсии без учета безопасности туристов, ставят под угрозу не только здоровье, но и жизни гостей и жителей Крыма. Кроме того, наносится невосполнимый ущерб природе полуострова — большинство туров на джипах проходят по заповедным местам Крыма, без согласования маршрутов с дирекциями особо охраняемых территорий регионального значения», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Это самый опасный вид туризма, который может быть вообще для природы. Именно поэтому мы исключили все эти покатушки по территории, как они раньше происходили в заповедник: они ездили где хотели, смотрели что хотели. Мы оставили только одну дорогу с грунтово-каменным покрытием, обеспечивающую минимальный ущерб для природы. Здесь мы пользуемся (на территории заповедника. — Прим. ФАН) исключительно мнением нашего научного дела, поэтому все это обоснованно», — пояснил Бородин.

С ним солидарен и директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. В комментарии ФАН он заявил, что четкое законодательное регулирование авто- и мототуризма на полуострове поможет защитить заповедные уголки Крыма от не в меру ретивых любителей экстрима.

Он также добавил, что большинство предпринимателей, которые предоставляют подобные услуги, действуют без каких-либо разрешительных документов «под пиратским флагом». Поэтому в текущем сезоне заповедник заключил контракт на предоставление услуг лишь с пока единственным легальным предприятием.

Напомним, что в Крыму проблема джиперов и любителей прокатиться на квадроциклах по горным и лесным массивам уже неоднократно становилась поводом для публичных обсуждений, однако до недавнего времени возможности системно повлиять на ситуацию в республике не было.