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22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
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Шоу-бизнес
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21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
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Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе

Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Жизнь в Севастополе стала дороже, это видно по стремительному изменению потребительских цен. В апреле текущего года Крымстат проанализировал изменение стоимости разных категорий товаров по сравнению с мартовскими ценами по всему Южному федеральному округу. В регионах инфляционные процессы были вызваны ростом цен на продовольственные товары.

«Максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе на 1,2% и Республике Калмыкия — на 1,1%. В Краснодарском крае потребительская инфляция составила 0,8%, в двух регионах — Республике Крым и Ростовской области — 07%, в Волгоградской области и Республике Адыгее — 0,6%, в Астраханской области 0,3%», — сообщил Крымстат.

С начала года, по данным того же Крымстата, цены на продукты в Севастополе выросли на 4,5%. И это при том, что средняя зарплата в городе чуть выше, чем во многих российских регионах. Экономисты считают этот рост естественным следствием экономических изменений в республике.

«Если говорить о Севастополе, то здесь вырос спрос на многие товары в целом: на недвижимость, на топливо, на услуги. А на повышенный спрос рождается и повышение цены предложения. Это естественный процесс экономики. Остро это ощущается, если доходы населения не успевают стабилизироваться с расходами, а в нашем городе именно так и происходит», — пояснил ФАН экономист Сергей Задорожный.

Рост цен в Севастополе удивляет даже экспертов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Наталья Алешина

Он сообщил, что механизм сдерживания роста цен в Севастополе работает полноценно, однако потребительская корзина россиян не ограничивается определенными категориями товаров: сейчас правительством регулируется цена на яйца, подсолнечное масло и еще небольшой ряд продуктов.

«Человеку нужна и крупа, и овощи, и клубники тоже ведь хочется. Сейчас на нее цена необоснованно завышена, но в Крым и Севастополь приезжают туристы, которые весь год копили на отдых и вполне могут себе позволить покупать лоток за 300 рублей, поэтому продавцы такую цену и ставят», — добавил экономист.

Как сообщил Федеральному агентству новостей фермер, который в Крыму выращивает клубнику, часто наценка на товар составляет 200-300% от первоначальной стоимости, но это не останавливает покупателей — ягоду разбирают хорошо.

Рост цен в Севастополе удивляет даже экспертов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Наталья Алешина

«Из-за засушливого периода клубники в этом году меньше, чем обычно, но она очень сладкая. Эти факты влияют на формирование ее первоначальной стоимости. Мы продаем как напрямую потребителям, так и предпринимателям. Большую наценку ставят на ту клубнику, которую носят, например, по пляжам или продают в точках, где больше всего туристов. В супермаркетах, сетевых магазинах и на рынках чаще можно купить клубнику по более приемлемой цене», — рассказал крымский аграрий.

Чаще всего повышенные цены не снижаются. По мнению специалистов, в Севастополе на стоимость продуктов может повлиять стимулирование местного производителя и малого бизнеса.

«Здоровая и успешная конкуренция — вот залог адекватного ценообразования. Пока на большинство продуктов у нас монополия, мы будем наблюдать рост их стоимости, который не основывается ни на чем, кроме воли владельца бизнеса», — резюмировал экономист Сергей Задорожный.

Однако власти Севастополя сейчас разрабатывают проект, который позволит держать цены в городе на доступном уровне — планируется создание оптово-распределительного центра. Это позволит увеличить региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, даст возможность поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что индекс продовольственных цен во всем мире достиг самого высокого уровня с 2014 года. 

севастополь цены продовольственные товары
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