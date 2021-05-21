Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе

Жизнь в Севастополе стала дороже, это видно по стремительному изменению потребительских цен. В апреле текущего года Крымстат проанализировал изменение стоимости разных категорий товаров по сравнению с мартовскими ценами по всему Южному федеральному округу. В регионах инфляционные процессы были вызваны ростом цен на продовольственные товары.

«Максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе на 1,2% и Республике Калмыкия — на 1,1%. В Краснодарском крае потребительская инфляция составила 0,8%, в двух регионах — Республике Крым и Ростовской области — 07%, в Волгоградской области и Республике Адыгее — 0,6%, в Астраханской области 0,3%», — сообщил Крымстат.

С начала года, по данным того же Крымстата, цены на продукты в Севастополе выросли на 4,5%. И это при том, что средняя зарплата в городе чуть выше, чем во многих российских регионах. Экономисты считают этот рост естественным следствием экономических изменений в республике.

«Если говорить о Севастополе, то здесь вырос спрос на многие товары в целом: на недвижимость, на топливо, на услуги. А на повышенный спрос рождается и повышение цены предложения. Это естественный процесс экономики. Остро это ощущается, если доходы населения не успевают стабилизироваться с расходами, а в нашем городе именно так и происходит», — пояснил ФАН экономист Сергей Задорожный.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Наталья Алешина

Он сообщил, что механизм сдерживания роста цен в Севастополе работает полноценно, однако потребительская корзина россиян не ограничивается определенными категориями товаров: сейчас правительством регулируется цена на яйца, подсолнечное масло и еще небольшой ряд продуктов.

«Человеку нужна и крупа, и овощи, и клубники тоже ведь хочется. Сейчас на нее цена необоснованно завышена, но в Крым и Севастополь приезжают туристы, которые весь год копили на отдых и вполне могут себе позволить покупать лоток за 300 рублей, поэтому продавцы такую цену и ставят», — добавил экономист.

Как сообщил Федеральному агентству новостей фермер, который в Крыму выращивает клубнику, часто наценка на товар составляет 200-300% от первоначальной стоимости, но это не останавливает покупателей — ягоду разбирают хорошо.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Наталья Алешина

«Из-за засушливого периода клубники в этом году меньше, чем обычно, но она очень сладкая. Эти факты влияют на формирование ее первоначальной стоимости. Мы продаем как напрямую потребителям, так и предпринимателям. Большую наценку ставят на ту клубнику, которую носят, например, по пляжам или продают в точках, где больше всего туристов. В супермаркетах, сетевых магазинах и на рынках чаще можно купить клубнику по более приемлемой цене», — рассказал крымский аграрий.

Чаще всего повышенные цены не снижаются. По мнению специалистов, в Севастополе на стоимость продуктов может повлиять стимулирование местного производителя и малого бизнеса.

«Здоровая и успешная конкуренция — вот залог адекватного ценообразования. Пока на большинство продуктов у нас монополия, мы будем наблюдать рост их стоимости, который не основывается ни на чем, кроме воли владельца бизнеса», — резюмировал экономист Сергей Задорожный.

Однако власти Севастополя сейчас разрабатывают проект, который позволит держать цены в городе на доступном уровне — планируется создание оптово-распределительного центра. Это позволит увеличить региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, даст возможность поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что индекс продовольственных цен во всем мире достиг самого высокого уровня с 2014 года.