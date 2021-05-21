Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов

Симферополь, 21 мая. В Крыму ожидается повышение тарифов на газ и электроэнергию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе выступления в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.

«Повышение тарифов в Крыму в 2021 году произойдет с 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% — на электроэнергию», — сообщил он.

Отмечается, что рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

Ранее ФАН рассказывал, что Сергей Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда.