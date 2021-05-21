Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес несколько предложений на рассмотрение Правительства РФ, которые могут поспособствовать загрузке производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Среди предложений — включение завода «Залив» в перечень стратегических предприятий. Это позволит создать научно-производственное подразделение Вооруженных сил России в Керчи для решения задач в интересах министерства обороны.

Далее глава Крыма предложил определить судостроительный завод «Море» единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», а также федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России».

«Первым проектом предполагается строительство пяти буксирно-спасательных судов в период до 2024 года, вторым — четырех ледоколов. Этот вопрос прорабатывается», — сообщил Аксенов.

Кроме того, завод «Фиолент» рассматривается в качестве серийного изготовителя и поставщика комплексных систем управления технических средств «Фауна 22800М» для малого ракетного корабля проекта 22800, который будет построен на Амурском судостроительном заводе.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что эксперт рассказал о возможности возродить судостроение на полуострове после украинской разрухи.