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21 мая 13:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Этот боевик доходчиво объяснит действия России за рубежом — о чем новый фильм «Турист»
13:14
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Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
Общество
Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
Происшествия
Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
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Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
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Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда

Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес несколько предложений на рассмотрение Правительства РФ, которые могут поспособствовать загрузке производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Среди предложений — включение завода «Залив» в перечень стратегических предприятий. Это позволит создать научно-производственное подразделение Вооруженных сил России в Керчи для решения задач в интересах министерства обороны.

Далее глава Крыма предложил определить судостроительный завод «Море» единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», а также федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России».

«Первым проектом предполагается строительство пяти буксирно-спасательных судов в период до 2024 года, вторым четырех ледоколов. Этот вопрос прорабатывается», сообщил Аксенов.

Кроме того, завод «Фиолент» рассматривается в качестве серийного изготовителя и поставщика комплексных систем управления технических средств «Фауна 22800М» для малого ракетного корабля проекта 22800, который будет построен на Амурском судостроительном заводе.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что эксперт рассказал о возможности возродить судостроение на полуострове после украинской разрухи.

судостроение крым государственная программа акенов
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Все новости / Общество / Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
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