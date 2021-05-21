Аксенов рассказал, как Крым смягчил экономические потери в условиях пандемии

Симферополь, 21 мая. В условиях пандемии Крым сумел не только успешно противостоять новым вызовам, но и повысить ряд экономических показателей. В частности, крымский полуостров стал единственным регионом Российской Федерации, который увеличил доход от туристической отрасли в 2020 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма за 2020 год превысили 3,8 миллиарда рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году. Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8% против 7,5% в 2019 году», — сказал Сергей Аксенов.

Также глава республики отметил, что республике удалось сохранить объемы производства на уровне 99,8% от показателей предыдущего периода, несмотря на серьезный ущерб экономике региона от пандемии. При этом объем отгруженных товаров собственного производства в Крыму вырос на 14%. Оборот организаций по итогам коммерческой деятельности увеличился на 11%, объем экспорта крымских товаров за 11 месяцев 2020 года вырос на 1,7%. В шесть раз возросли экспортные операции со странами дальнего зарубежья.

Ранее ФАН сообщал о планах республиканских властей очистить водные объекты полуострова от канализационных стоков.