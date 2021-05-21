Спикер Госсовета РК Владимир Константинов назвал украинский форум «Крымская платформа» «русофобским шабашем», которому полуостров может помахать платочком. Соответствующее заявление он сделал в рамках отчета о деятельности Государственного совета Республики Крым, сообщает корреспондент ФАН.

Константинов отметил, что крымский парламент — наследник Крымской Автономной Республики, столетие образование которой отмечается этом году. Именно ее по воле крымчан, выраженной в ходе референдума 20 января 1991 года, восстанавливали крымские депутаты первого созыва.

Также Константинов поблагодарил своих предшественников за крепкие основы крымского парламентаризма, позволившие республике перенести политические бури и выполнить свою историческую миссию — позволить крымскому сообществу ослабить натиск украинизации и обеспечить условия, без которых воссоединение с Россией было бы невозможно.

«Чтобы убедиться, насколько это было тогда непросто, достаточно вспомнить о том, как повели себя наши коллеги — депутаты областных советов Юго-Востока, всегда занимавшие с нами одну сторону политических баррикад. Нигде, повторю, нигде они не проявили необходимой политической воли, смелости и решимости и, по сути, сдали своих избирателей устроителям государственного переворота. Уточню, речь идет не о депутатах персонально, а о структурах. На индивидуальном уровне сопротивление беззаконию и захвату власти, конечно, оказывалось. Но вот как орган, как целостность против этой политической вакханалии выступил только крымский парламент. Тогда — Верховный совет Автономной Республики Крым, который в ходе этих событий был преобразован в Государственный совет Республики Крым», — заявил Константинов.

Политик отдельно отметил, что планируемая в августе этого года на Украине «Крымская платформа» — это «русофобский шабаш», которому Крым благодаря стойкости его государственных институтов власти, «помашет платочками» на пути в светлое российское будущее.