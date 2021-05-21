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11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
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Спикер крымского парламента назвал форум Зеленского «русофобским шабашем»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 11:41
Политика
Спикер крымского парламента назвал форум Зеленского «русофобским шабашем»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов назвал украинский форум «Крымская платформа» «русофобским шабашем», которому полуостров может помахать платочком. Соответствующее заявление он сделал в рамках отчета о деятельности Государственного совета Республики Крым, сообщает корреспондент ФАН.

Константинов отметил, что крымский парламент — наследник Крымской Автономной Республики, столетие образование которой отмечается этом году. Именно ее по воле крымчан, выраженной в ходе референдума 20 января 1991 года, восстанавливали крымские депутаты первого созыва.

Также Константинов поблагодарил своих предшественников за крепкие основы крымского парламентаризма, позволившие республике перенести политические бури и выполнить свою историческую миссию — позволить крымскому сообществу ослабить натиск украинизации и обеспечить условия, без которых воссоединение с Россией было бы невозможно.

«Чтобы убедиться, насколько это было тогда непросто, достаточно вспомнить о том, как повели себя наши коллеги — депутаты областных советов Юго-Востока, всегда занимавшие с нами одну сторону политических баррикад. Нигде, повторю, нигде они не проявили необходимой политической воли, смелости и решимости и, по сути, сдали своих избирателей устроителям государственного переворота.

Уточню, речь идет не о депутатах персонально, а о структурах. На индивидуальном уровне сопротивление беззаконию и захвату власти, конечно, оказывалось. Но вот как орган, как целостность против этой политической вакханалии выступил только крымский парламент. Тогда — Верховный совет Автономной Республики Крым, который в ходе этих событий был преобразован в Государственный совет Республики Крым», — заявил Константинов.

Политик отдельно отметил, что планируемая в августе этого года на Украине «Крымская платформа» — это «русофобский шабаш», которому Крым благодаря стойкости его государственных институтов власти, «помашет платочками» на пути в светлое российское будущее.

крым константинов госсовет
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Все новости / Политика / Спикер крымского парламента назвал форум Зеленского «русофобским шабашем»
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