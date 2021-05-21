Крымские дельцы переоборудовали легковушки в мобильные автозаправки

Феодосия, 21 мая. Против сотрудников топливной компании в Феодосии завели уголовное дело за организацию незамысловатого бизнеса: они переделывали легковые автомобили в мобильные автозаправки и продавали его по всему городу.

Под уголовное дело попали трое автозаправщиков и представитель руководствующего звена фирмы ООО «Топливный альянс».

«Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что сотрудники фирмы кустарным способом переоборудовали легковые автомобили под передвижные заправки и в нарушение норм безопасности заправляли машины жителей Феодосии прямо на дорогах города — в местах массового скопления людей, рядом с учреждениями. Имеется ряд оперативных видеозаписей, на одной из которых во время опасной заправки загорелся автомобиль, взрыва транспорта удалось избежать», — заявили в пресс-службе управления СК по Крыму.

Сотрудники УЭБиПК МВД Крыма целый год вели оперативное сопровождение по сбору материала на нарушителей. Представитель фирмы, занимавший руководящий пост, накануне был задержан. В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

При этом, как выяснил ФАН, ранее группа сотрудников ООО «Топливный альянс» опубликовала видеообращение в соцсетях к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой якобы на предвзятое отношение к ним со стороны крымских следователей. Поэтому теперь специалисты дадут еще и правовую оценку этого обращения на предмет клеветы в адрес органов следствия.

Ранее ФАН сообщал, что жители Добровской долины обратились в СК и ФСБ с просьбой проверить деятельность местных активистов.