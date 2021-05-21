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21 мая 18:23
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новостей
18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
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Крымские дельцы переоборудовали легковушки в мобильные автозаправки

Общество
Крымские дельцы переоборудовали легковушки в мобильные автозаправки
Global Look Press  /  The Palm Beach Post

Феодосия, 21 мая. Против сотрудников топливной компании в Феодосии завели уголовное дело за организацию незамысловатого бизнеса: они переделывали легковые автомобили в мобильные автозаправки и продавали его по всему городу.

Под уголовное дело попали трое автозаправщиков и представитель руководствующего звена фирмы ООО «Топливный альянс». 

«Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что сотрудники фирмы кустарным способом переоборудовали легковые автомобили под передвижные заправки и в нарушение норм безопасности заправляли машины жителей Феодосии прямо на дорогах города — в местах массового скопления людей, рядом с учреждениями. Имеется ряд оперативных видеозаписей, на одной из которых во время опасной заправки загорелся автомобиль, взрыва транспорта удалось избежать», — заявили в пресс-службе управления СК по Крыму.

Сотрудники УЭБиПК МВД Крыма целый год вели оперативное сопровождение по сбору материала на нарушителей. Представитель фирмы, занимавший руководящий пост, накануне был задержан. В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

При этом, как выяснил ФАН, ранее группа сотрудников ООО «Топливный альянс» опубликовала видеообращение в соцсетях к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой якобы на предвзятое отношение к ним со стороны крымских следователей. Поэтому теперь специалисты дадут еще и правовую оценку этого обращения на предмет клеветы в адрес органов следствия.

Ранее ФАН сообщал, что жители Добровской долины обратились в СК и ФСБ с просьбой проверить деятельность местных активистов.

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