Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи

18 мая в ходе заседании Морской коллегии при Правительстве РФ была поддержана инициатива о выделении отдельных квот для гражданских судостроителей Крыма и Севастополя за счет государственного бюджета. Об этом журналистам сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

О том, что значит это решение для судостроительной промышленности и экономики Крыма, ФАН выяснял у генерального директора завода «Фиолент», председателя Объединения работодателей Республики Крым, кандидата технических наук Александра Баталина.

«Мы этот вопрос поднимаем уже много лет, чтобы осуществлять загрузку крымских судостроительных предприятий. Это феодосийский завод «Море», завод Бутомы. А самое главное, что у нас в Крыму есть потенциал других предприятий. «Фиолент» может делать все, что касается системы навигации, силовых шкафов. У нас есть практически все, за исключением двигателей. Поэтому это пойдет на пользу развитию судостроительного кластера. И как раз в рамках этого кластера республика сможет привлечь другие предприятия Крыма, которые смогут найти себя в этой работе, поэтому это очень хорошая тенденция», — пояснил эксперт.

Невские Новости / Анна Карпова

Баталин подчеркнул, что развитие судостроительного кластера, который бы объединил все заводы, связанные с судостроением на полуострове, может дать мощный толчок экономике региона.

Напомним, что с 2020 года в Крыму развернуто производство пассажирских судов на подводных крыльях «Комета-120М». Два таких судна уже курсируют между Ялтой и Севастополем. Пассажировместимость каждого из них составляет 120 человек, а скорость движения достигает 65 км/ч.

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