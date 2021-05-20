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23:29
Происшествия
Стена жилого дома обрушилась в центре Москвы
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Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
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Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
Общество
Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
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Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи

Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

18 мая в ходе заседании Морской коллегии при Правительстве РФ была поддержана инициатива о выделении отдельных квот для гражданских судостроителей Крыма и Севастополя за счет государственного бюджета. Об этом журналистам сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

О том, что значит это решение для судостроительной промышленности и экономики Крыма, ФАН выяснял у генерального директора завода «Фиолент», председателя Объединения работодателей Республики Крым, кандидата технических наук Александра Баталина.

«Мы этот вопрос поднимаем уже много лет, чтобы осуществлять загрузку крымских судостроительных предприятий. Это феодосийский завод «Море», завод Бутомы. А самое главное, что у нас в Крыму есть потенциал других предприятий. «Фиолент» может делать все, что касается системы навигации, силовых шкафов. У нас есть практически все, за исключением двигателей. Поэтому это пойдет на пользу развитию судостроительного кластера. И как раз в рамках этого кластера республика сможет привлечь другие предприятия Крыма, которые смогут найти себя в этой работе, поэтому это очень хорошая тенденция», — пояснил эксперт.

Эксперт рассказал о перспективах создания судостроительного кластера в Крыму
Невские Новости  / Анна Карпова
Баталин подчеркнул, что развитие судостроительного кластера, который бы объединил все заводы, связанные с судостроением на полуострове, может дать мощный толчок экономике региона.

Напомним, что с 2020 года в Крыму развернуто производство пассажирских судов на подводных крыльях «Комета-120М». Два таких судна уже курсируют между Ялтой и Севастополем. Пассажировместимость каждого из них составляет 120 человек, а скорость движения достигает 65 км/ч.

Ранее ФАН сообщал, откуда в Крыму взялись кладбища с утопленными дельфинами.

судостроение черное море крым
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Все новости / Общество / Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
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