Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС

Трагедия на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и последующая тяжелая экономическая ситуация в Советском Союзе привели к сворачиванию одного из важнейших для Республики Крым проектов — Крымской АЭС. Споров по этому поводу было очень много, поскольку этот объект, по сути, мог изменить экономическое состояние полуострова.

Однако мало кто задумывается о тех последствиях, которые могли произойти в случае, если бы на станции произошла авария. Президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко рассказал, как организация поспособствовала завершению строительства АЭС, а также почему в Крыму не стоит строить подобные ядерные объекты.

«Темой строительства атомных электростанций был озабочен практически весь Советский Союз, потому что произошла трагедия на Чернобыльской АЭС. Все были под впечатлением от того, что произошло. И тут вдруг выясняется, что пока там боролись с чернобыльской аварией и ее последствиями, в это время в Крыму, в Харькове, Киеве, Москве шли исследования, проектные изыскания, чертили площадку под будущую очень мощную атомную электростанцию в Крыму, в районе Щелкино. Место было выбрано очень неудачно. И когда Харьковский проектный институт, который изучал теплоэнергетику, обратился в Институт минеральных ресурсов в Симферополе, чтобы согласовать площадку по инженерным, геологическим и другим параметрам, то это был шок. Дело в том, что когда наши геологи, экологи, ботаники и прочие представили, что вдруг случится то, что произошло в Чернобыле, а место выбрано плохо, и что с города атомщиков Щелкино эвакуироваться не так просто, поскольку там перекрывался выход жителей и строителей от ядерной площадки, станции АЭС, — это напугало», — заявил ученый на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

По его словам, физики и другие специалисты хорошо вникли в эту проблему, изучили историю и все, что произошло на Чернобыльской АЭС. Также вспомнили о том, что есть рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое занимается проблемами атомной электроэнергетики. В них говорится, что строить в тектонически опасных, сейсмических зонах, совершенно не рекомендуется.

Проблема в том, что в Крыму периодически происходят землетрясения, всевозможные геодинамические процессы, а также тут — стык континента, океана и морей, поэтому строить опасные объекты нельзя. Эксперт отметил, что аварии на АЭС случались и в других странах, в том числе США и Франции, что наверняка при обсуждении вопроса строительства станции в Крыму сыграло свою роль.

«И вот здесь произошла борьба, можно сказать, титаническая — общественности и ученых, люди выходили с плакатами. Конечно, нужно отдать должное активистам-экологам. В каждом городе Крыма — особенно в Севастополе, Керчи, Феодосии, конечно, Симферополе, Евпатории — организовались группы, ячейки, которые каждый день выходили. Собрали тогда 350 тысяч подписей против строительства АЭС, была проведена огромная работа. С этими подписями и настроениями наши ученые и активисты попадают в Москву, выходят на ЦК КПСС с письмами на имя [Михаила] Горбачева и так далее. Надо отдать должное профессору Пивоварову, который возглавил это движение, а также крымским политикам, которые поддержали ученых», — сказал Виктор Тарасенко.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

При этом президент Крымской академии наук добавил, что было много ученых, которые просто фанатично служили идее безъядерного Крыма, понимая, к чему может это привести. Жители Крыма начали выступать против строительства в 1988-м, после чего уже в следующем году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции, а в 1990-м — перепрофилировать атомную станцию для учебных целей. Однако потом она была разрушена.

Известно, что по ценам 1984 года на строительство Крымской АЭС было потрачено около 750 млн советских рублей, если учитывать оставшиеся материалы, которые не были использованы.

Напомним, ранее эксперт рассказал ФАН, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ.