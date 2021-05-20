СИЗО на Фиоленте не будет: эксперт объяснил нецелесообразность строительства объекта

Уже несколько дней крымская общественность обсуждает остро возникший социальный вопрос: на Фиоленте близ Севастополя решили построить изолятор временного содержания. Информация об этом появилась на сайте госзакупок России, позже было размещено объявление о поиске подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Заказчиком выступило УМВД России по Севастополю.

В документации к закупке было указано, что среди прочих построек планируется возвести изолятор временного содержания на 120 человек и специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, на 30 человек.

Будущее соседство не впечатлило жителей многочисленных садовых товариществ. На днях они вышли на место предполагаемого строительства, чтобы выразить протест из-за появления СИЗО или ИВС по соседству и предложить построить там детский сад.

Pr Scr youtube.com / ForPost

В связи с этим в МВД поспешили успокоить: на Фиоленте планируется строительство административного здания для сотрудников полиции, хозяйственных построек, а также помещение для содержания спецконтингента. Об этом сообщил начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко.

«В специальном учреждении будут находиться лица, совершившие административные правонарушения, и лица, ожидающие избрания меры пресечения судом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Тем временем севастопольские проектировщики настаивают: размещение объектов УМВД в этом микрорайоне возможно только после комплексного решения проблем с водо- и электроснабжением, а также строительства качественных дорог.

«Согласно конкурсной документации, УМВД России по Севастополю планирует разместить на участке по адресу м. Фиолент, уч. 1 административное здание для размещения отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, КПП с приемным автомобильным шлюзом, гаражи на 17 автомобилей с ремонтным боксом и пунктом мойки, помещения для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой, а также учреждение для содержания спецконтингента», — рассказала ФАН руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций «Решаем вместе» Людмила Борденюк.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурга /

Она добавила, что микрорайон, в котором планируется проектирование и дальнейшее строительство, сейчас не обеспечен полноценными дорогами, отсутствует энергоснабжение в полной мере, нет сетей водоснабжения и водоотведения, качественной мобильной связи.

«Строительство такого объекта внесет дополнительную нагрузку на сети. Без решения этих проблем начинать проектирование нецелесообразно, в связи с этим считаем необходимым создать экспертно-общественную рабочую группу для решения всех вопросов, связанных со строительством объекта», — добавила Людмила Борденюк.

Общественники предложили создать рабочую группу, в которую, помимо городских чиновников и представителей полиции, войдут и председатели садовых и дачных товариществ Фиолента. Вместе они изучат разработанный проект и архитектурно-планировочные решения. Но на этом работа группы не закончится — будет определен перечень необходимых объектов инженерного обеспечения для всего микрорайона.

Тем временем в Крыму планируется открыть сразу два новых следственных изолятора. Уже достраивают изолятор на 366 мест, в планах — построить еще один на 1500 мест. Пока единственный на весь полуостров следственный изолятор находится в Симферополе. О том, что он переполнен, заявлялось неоднократно. Кроме того, изолятор требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов требованиям уголовно-исполнительного законодательства.

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