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20 мая 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
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20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
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Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
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СИЗО на Фиоленте не будет: эксперт объяснил нецелесообразность строительства объекта

Общество
СИЗО на Фиоленте не будет: эксперт объяснил нецелесообразность строительства объекта
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Уже несколько дней крымская общественность обсуждает остро возникший социальный вопрос: на Фиоленте близ Севастополя решили построить изолятор временного содержания. Информация об этом появилась на сайте госзакупок России, позже было размещено объявление о поиске подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Заказчиком выступило УМВД России по Севастополю. 

В документации к закупке было указано, что среди прочих построек планируется возвести изолятор временного содержания на 120 человек и специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, на 30 человек.

Будущее соседство не впечатлило жителей многочисленных садовых товариществ. На днях они вышли на место предполагаемого строительства, чтобы выразить протест из-за появления СИЗО или ИВС по соседству и предложить построить там детский сад.

СИЗО на Фиоленте не будет: эксперт объяснил нецелесообразность строительства объекта
Pr Scr youtube.com  / ForPost

В связи с этим в МВД поспешили успокоить: на Фиоленте планируется строительство административного здания для сотрудников полиции, хозяйственных построек, а также помещение для содержания спецконтингента. Об этом сообщил начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко.

«В специальном учреждении будут находиться лица, совершившие административные правонарушения, и лица, ожидающие избрания меры пресечения судом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Тем временем севастопольские проектировщики настаивают: размещение объектов УМВД в этом микрорайоне возможно только после комплексного решения проблем с водо- и электроснабжением, а также строительства качественных дорог.

«Согласно конкурсной документации, УМВД России по Севастополю планирует разместить на участке по адресу м. Фиолент, уч. 1 административное здание для размещения отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, КПП с приемным автомобильным шлюзом, гаражи на 17 автомобилей с ремонтным боксом и пунктом мойки, помещения для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой, а также учреждение для содержания спецконтингента», — рассказала ФАН руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций «Решаем вместе» Людмила Борденюк.

СИЗО на Фиоленте не будет: эксперт объяснил нецелесообразность строительства объекта
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурга  / 

Она добавила, что микрорайон, в котором планируется проектирование и дальнейшее строительство, сейчас не обеспечен полноценными дорогами, отсутствует энергоснабжение в полной мере, нет сетей водоснабжения и водоотведения, качественной мобильной связи.

«Строительство такого объекта внесет дополнительную нагрузку на сети. Без решения этих проблем начинать проектирование нецелесообразно, в связи с этим считаем необходимым создать экспертно-общественную рабочую группу для решения всех вопросов, связанных со строительством объекта», — добавила Людмила Борденюк.

Общественники предложили создать рабочую группу, в которую, помимо городских чиновников и представителей полиции, войдут и председатели садовых и дачных товариществ Фиолента. Вместе они изучат разработанный проект и архитектурно-планировочные решения. Но на этом работа группы не закончится — будет определен перечень необходимых объектов инженерного обеспечения для всего микрорайона.

Тем временем в Крыму планируется открыть сразу два новых следственных изолятора. Уже достраивают изолятор на 366 мест, в планах — построить еще один на 1500 мест. Пока единственный на весь полуостров следственный изолятор находится в Симферополе. О том, что он переполнен, заявлялось неоднократно. Кроме того, изолятор требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов требованиям уголовно-исполнительного законодательства.

Ранее ФАН сообщал, как устроен интим-рынок в Крыму и Севастополе, где работают ночные жрицы с Украины.

севастополь фиолент СИЗО
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