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новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
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Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
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Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
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Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи

Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка»  / 

Несколько недель назад руководство ООО «Агрофирма «Золотая Балка» заявило, что планирует на части земель, отведенной под виноградники, построить школу, детский сад и коттеджный поселок. Проект планировки земельного участка размещен на сайте департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, так как компании необходимо перевести земли из сельхозназначения в ИЖС и пройти народные слушания.

Как заявляют будущие застройщики, уничтожение виноградников ― вынужденная мера. По их информации, еще в 2017 году данный участок они уступили правительству Севастополя для строительства детского сада в рамках ФЦП, а в 2019 году узнали, что из-за санитарной зоны вблизи подобного объекта выращивать виноград нельзя. Чтобы земля не простаивала, фирма решила, помимо детсада, возвести на ней еще и коттеджи.

Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя  / 

Напомним, до 2014 года земли «Золотой Балки» площадью 2,7 тыс. га долгие годы арендовал один из холдингов, принадлежащих крымскому бизнесмену Петру Устенко. В мае 2015 года судебные приставы арестовали часть имущества фирмы: правительство Севастополя пыталось взыскать с компании 11,6 млн рублей из-за того, что она «неосновательно обогащает землю». При этом годовая выручка предприятия на тот момент составляла 377 млн рублей. В итоге в конце 2015 года компания сменила собственника. Новым владельцем фирмы стал московский бизнесмен Артем Зуев, который до 2006 года владел 19% акций компании ЕПК (крупнейший российский производитель подшипников), а он в свою очередь подарил фирму своей жене Снежане Георгиевой ― совладелице московских ночных клубов «Белка» и Chateau de Fantomas.

Но вернемся к застройке. Как выяснилось, участок для коттеджного поселка еще в 2019 году «Золотая Балка» купила у города. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра. Договор купли-продажи был заключен 21 августа 2019 года, вследствие чего данный участок перешел в частную собственность фирмы.

Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
Pr Scr  /  Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя

Самое богатое место в России

Но это еще не все. Оказывается, на части арендованных компанией земель раньше размещались сельские детские сады, а теперь в этих зданиях находятся гостиницы для разнорабочих, задействованные на плантациях. Возникает резонный вопрос: почему бы не построить детский сад на прежнем месте — без уничтожения винограда и перевода сельхозземли в ИЖС?

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит в «Золотой балке», — это лишь попытка остаться в правовом поле и вывести скрытые отношения в публичную форму. Все земли фирмы уже давно расписаны — еще в 2000-х годах — и имеют негласных собственников. Я думаю, в будущем Балаклаву хотят сделать самым богатым местом в Крыму, может быть, и во всей России. В самой Балаклаве будут жить очень богатые люди, миллиардеры, а где планируется построить коттеджи — менее обеспеченные», ― рассказывает корреспонденту ФАН севастопольский экономист Алексей Тихонов.

Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка»  / 

К примеру, в Ялте также есть подобные места для состоятельных людей, но суть в том, что на набережной они оказываются среди обычных граждан. Что же касается Балаклавы, то новые коттеджи могут огородить элиту от остального мира. Судя по проекту, в коттеджном поселке смогут разместиться порядка 800 человек.

«Мы наблюдаем «разруливание» старых земельных отношений и попытку легализовать землю, уже давно принадлежащую местной элите, а детский сад и школа — лишь инструменты для достижения целей. Подобную картину мы можем видеть и в Байдарской долине: попытку узаконить то, что и так уже давно в чьей-то собственности», ― говорит Антон Тихонов.

Заметим, Балаклаву считают крымской Шампанью, и виноград здесь отменный, поэтому к таким планам местные жители отнеслись болезненно.

Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Инфраструктура не готова

При этом потеря нескольких гектаров виноградников ― это еще не самое страшное, что может ждать город и местных жителей после возведения коттеджного поселка. Жители Балаклавы крайне обеспокоены тем, что из-за новых зданий город утонет в экскрементах, поскольку очистных сооружений в этом районе нет. По мнению местных жителей, инфраструктура района совершенно не готова к новому строительству, а канализационные трубы пришли в 100% негодность. По данным горожан, в прошлом году их дважды топило, канализация в подвалах стояла больше метра. Что же касается экологов, то у них в отношении новой возможной экологической катастрофы просто «нет цензурных слов».

«У меня нет цензурных слов! При строительстве подобных объектов необходимо учитывать и качество канализации, и водоотведения, и другие необходимые для жизни факторы. В Балаклаве нет очистных, вся канализация уходит в бухту и сбрасывается в море. Кроме того, данный район относится еще и к водосборным. Но ведь для многих это неважно, главное — иметь недвижимость в Балаклаве, это ведь лучше, чем выращивать виноград», — негодует севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.

Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По мнению экономиста, очистные сооружения в Балаклаве, скорее всего, не появятся, их, возможно, перенаправят на Севастополь.

«Балаклава будет элитным районом, там никто и никогда не будет строить очистные. Скорее всего, нагрузку возьмут на себя севастопольские очистные, а трубы подведут к Камышовскому шоссе», — считает Алексей Тихонов.

При этом сама стройка, если проекты строительства пройдут все согласования, может начаться уже в сентябре 2020 года, а через пару лет новые коттеджи смогут принимать первых новоселов.

Что обещают застройщики

«Проект, который мы задумали, будет состоять из жилого квартала. Комплекс четырехэтажных домов, малоэтажная застройка, которая впишется в структуру, в концепцию района, уже существует. В этом квартале будут бассейны — взрослый и детский, газоны, клумбы, велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки», — говорит генеральный директор компании-застройщика Ольга Вальчук.

Что же касается технических условий, то застройщики уповают на городские власти и ФЦП.

«Все технические условия должны быть выполнены с учетом строительства по Федеральной целевой программе КОС «Южные», обеспечения инженерной инфраструктуры района Балаклавы. Без этого мы не введем поселок в эксплуатацию», — подчеркнула Ольга Вальчук.

Напомним, общественные обсуждения проекта застройки проводятся с 30 апреля по 2 июня 2020 года. С документацией можно ознакомиться до 21 мая на сайте департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, а также в администрации Балаклавского МО. Мы будем следить за развитием ситуации и непременно расскажем о мнении и позиции горожан.

крым застройка золотая балка балаклава
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