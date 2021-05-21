Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о том, как в Крыму решают проблему загрязнения водоемов из-за канализационных систем, доставшихся в удручающем состоянии от Украины.

Вопрос несанкционированных сливов канализации в Крыму до сих пор стоит весьма остро. Согласно официальным данным, изношенность старого канализационного коллектора крымской столицы составляет более 90%. В СМИ регулярно попадают сюжеты о низком качестве воды на полуострове, незаконных сбросах канализации в Черное море, водохранилища и даже лечебные озера.

В конце 2020 года в Симферополе даже вынуждены были изменить систему очистки воды из Симферопольского водохранилища из-за повышенного содержания аммиака. Но это была лишь временная мера. В конечном итоге вопросом занялся лично глава республики.

«По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова выполняется задача по стабилизации ситуации с жидкими коммунальными отходами. Это действительно большая проблема, учитывая изношенность сетей канализации, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций. Их нормативный срок функционирования хоть и не истек, но работы по комплексным, капитальным ремонтам, реконструкциям не проводились более 20 лет. Это факт. Это то наследие, которое мы получили [от Украины]. Поэтому задача стояла такая, чтобы семимильными шагами быстро войти в эту работу и начать ее реализовывать», — пояснил директор «Воды Крыма».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Привести систему обращения с жидкими коммунальными отходами (так в профессиональной среде называют содержимое нашей канализации) к цивилизованному виду в короткий срок оказалось просто невозможно. Поэтому в совете министров решили сделать в первую очередь то, что хоть как-то облегчит жизнь жителей и гостей крымского полуострова — отремонтировать глубоководные выпуски канализации на Южном берегу Крыма. Это позволит транспортировать стоки после очистки на нормативное расстояние в Черное и Азовское моря.

В программу ФЦП был включен капитальный ремонт 12 глубоководных выпусков наших прибрежных канализационных очистных сооружений (КОС) от Керчи до Евпатории. В этом году реконструкция будет полностью завершена. По словам Максима Новика, на данный момент работы выполнены примерно на половине указанных объектов.

«Кроме капитального ремонта глубоководных выпусков у нас в этом году началась реконструкция 14 КОС по берегу моря. Далее мы от берега уходим в глубь полуострова. Сейчас мы комплексно подходим к вопросу реконструкции и строительства как сетей канализации, так и канализационных сооружений уже на степной, на материковой части Крыма, если можно так выразится. То есть строим КОС — строим сети. Пока, к сожалению, более половины населенных пунктов Крыма, а соответственно и населения, не имеет канализации. Поэтому наша цель — создать нормальные условия прежде всего для людей, для того, чтобы они могли цивилизованно обращаться с жидкими коммунальными отходами», — добавил Новик.

Невские Новости /

Цивилизация в каждый дом

Как отмечает директор ГУП РК «Вода Крыма», на сегодняшний момент большая часть сельского населения полуострова пользуется выгребными ямами, которые строились без днищ и гидроизоляции, из-за чего огромное количество нечистот попадает в подземные водоносные горизонты.

«Все эти стоки и отходы дренируют, попадают в подземные водные объекты. Это все выклинивает потом в наши реки. Это глобальный процесс, который сейчас не урегулирован. Поэтому мы в первую очередь создаем условия для населения», — подчеркнул он.

Для учета таких домовладений в Крыму уже формируется электронная база. После формирования единой базы правительство намерено комплексно подходить к решению проблемы. На сегодняшний день прорабатывается возможность строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений по селам по типовому проекту. Это сильно сократит время на проектирование и строительство таких сооружений.

пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан /

Кроме загрязнения питьевых водоемов и отравления грунтовых вод сточные воды создают еще одну серьезную проблему — иловые отложения. Даже при высоком уровне очистки и повторном использовании очищенных стоков после них остается значительный объем иловых отложений. Это обусловлено технологией очистки, применяющейся на большинстве действующих очистных сооружений. Объемы этих иловых отложений измеряются миллионами тонн по всей стране и являются опасными отходами четвертого класса.

«Каждый КОС в Крыму оборудован собственной площадкой для хранения активного ила. Но объемы таких площадок не безграничны, потому для тех 14 КОС, которые попали в ФЦП по реконструкции сетей канализации Крыма, предусмотрена процедура рекультивации иловых полей», — пояснил Новик.

По его словам, в Крыму нет предприятий, способных переработать или утилизировать такие вещества, но продукт иловых полей в перспективе имеет неплохую коммерческую составляющую. Прорабатывается концепция использования этих отложений в коммерческих целях.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму потратят полтора миллиарда, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды.