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новостей
20:09
Экономика
Популярные среди населения овощи дорожают в России
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
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19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
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Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды

Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
gptek.spb.ru  /  Пресс-служба ГУП "ТЭК СПБ"

Директор крупнейшего в Крыму поставщика услуг водоснабжения ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о том, как в Симферополе проходит ремонт водопроводных сетей, и сколько воды это позволит сэкономить в будущем.

По словам директора предприятия, в настоящий момент в Крыму реализуется комплексный план стабильного водоснабжения, в том числе города Симферополя. Документ разрабатывали Минэкономразвития и Минстрой РФ, а также республиканское МинЖКХ.

«В рамках реализации этого плана на 2021 год предусмотрено финансирование в размере без малого полтора миллиарда рублей на капитальный ремонт разводящих водоводов города Симферополя. Это 14 объектов протяженностью порядка 30 километров у нас», — сообщил директор «Вода Крыма».

Максим новик: в Симферополе потери воды сократят в двое
Федеральное агентство новостей  / 
Он отметил, что часть этих водоводов проходит в парковых зонах, под уже отремонтированными дорогами и общественным домовым территориям. В связи с этим в «Воде Крыма» было принято решение выполнять работы по ремонту водоводов закрытым способом, чтобы максимально обойтись без разрытий грунта.

«Это так называемый метод санации. Да, конечно, 100% обойтись без разрытий невозможно. Но, к примеру, либо мы говорим про полное разрытие водовода, либо мы говорим про два небольших котлована с удаленностью друг от друга от 150 до 300 метров. То есть роется стартовый и финишный котлован, и между ними, без всякого разрытия, прокладывается новая труба либо ремонтируется старая. Это современнейшие методы, которые показали себя в Москве и Севастополе самым наилучшим образом. Подрядные организации уже приступили к выполнению работ без особого ущерба для дорожного движения», — добавил Максим Новик.

Максим новик: в Симферополе потери воды сократят в двое
пресс-служба Минстроя РК  / 
Не забыли на предприятии и про тех, кого ремонт водопровода касается непосредственно. При проведении ремонтных работ выполняется временное переподключение абонентов — так называемое байпасирование. На данный момент такая схема реализована по улицам Гурзуфская, Балаклавская, Русская и Вровского.

«Прокладывается новая труба выше уровня земли. Потому что при выполнении работ на определенном участке необходимо на какое-то время отключить ремонтируемый участок магистрали. Байпас же позволяет сохранить водоснабжение потребителей на время ремонта. Это делается для того, чтобы жители испытывали как можно меньшие неудобства от проведения ремонтных работ», — пояснил директор предприятия.

Максим новик: в Симферополе потери воды сократят в двое
vodokanal.spb.ru  / Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Согласно утвержденной документации, все работы планируется завершить до 1 октября, то есть до начала отопительного сезона. Всего над реконструкцией водопровода крымской столицы трудятся более 125 человек и порядка 30 единиц разнообразной техники. Ход выполнения мероприятий находится на личном контроле председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

После завершения реконструкции «Вода Крыма» прогнозирует снижение потерь воды в Симферополе до 10 000 кубометров в сутки, что составляет половину от текущего показателя.

Ранее ФАН пообщался с экспертом, который пояснил, с какими трудностями может столкнуться Крым в попытках создать несколько новых водохранилищ.

крым вода водоснабжение гоцанюк
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