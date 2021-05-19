Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды

Директор крупнейшего в Крыму поставщика услуг водоснабжения ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о том, как в Симферополе проходит ремонт водопроводных сетей, и сколько воды это позволит сэкономить в будущем.

По словам директора предприятия, в настоящий момент в Крыму реализуется комплексный план стабильного водоснабжения, в том числе города Симферополя. Документ разрабатывали Минэкономразвития и Минстрой РФ, а также республиканское МинЖКХ.

«В рамках реализации этого плана на 2021 год предусмотрено финансирование в размере без малого полтора миллиарда рублей на капитальный ремонт разводящих водоводов города Симферополя. Это 14 объектов протяженностью порядка 30 километров у нас», — сообщил директор «Вода Крыма».

Федеральное агентство новостей /

«Это так называемый метод санации. Да, конечно, 100% обойтись без разрытий невозможно. Но, к примеру, либо мы говорим про полное разрытие водовода, либо мы говорим про два небольших котлована с удаленностью друг от друга от 150 до 300 метров. То есть роется стартовый и финишный котлован, и между ними, без всякого разрытия, прокладывается новая труба либо ремонтируется старая. Это современнейшие методы, которые показали себя в Москве и Севастополе самым наилучшим образом. Подрядные организации уже приступили к выполнению работ без особого ущерба для дорожного движения», — добавил Максим Новик.

Он отметил, что часть этих водоводов проходит в парковых зонах, под уже отремонтированными дорогами и общественным домовым территориям. В связи с этим в «Воде Крыма» было принято решение выполнять работы по ремонту водоводов закрытым способом, чтобы максимально обойтись без разрытий грунта.

пресс-служба Минстроя РК /

«Прокладывается новая труба выше уровня земли. Потому что при выполнении работ на определенном участке необходимо на какое-то время отключить ремонтируемый участок магистрали. Байпас же позволяет сохранить водоснабжение потребителей на время ремонта. Это делается для того, чтобы жители испытывали как можно меньшие неудобства от проведения ремонтных работ», — пояснил директор предприятия.

Не забыли на предприятии и про тех, кого ремонт водопровода касается непосредственно. При проведении ремонтных работ выполняется временное переподключение абонентов — так называемое байпасирование. На данный момент такая схема реализована по улицам Гурзуфская, Балаклавская, Русская и Вровского.

vodokanal.spb.ru / Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Согласно утвержденной документации, все работы планируется завершить до 1 октября, то есть до начала отопительного сезона. Всего над реконструкцией водопровода крымской столицы трудятся более 125 человек и порядка 30 единиц разнообразной техники. Ход выполнения мероприятий находится на личном контроле председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

После завершения реконструкции «Вода Крыма» прогнозирует снижение потерь воды в Симферополе до 10 000 кубометров в сутки, что составляет половину от текущего показателя.

Ранее ФАН пообщался с экспертом, который пояснил, с какими трудностями может столкнуться Крым в попытках создать несколько новых водохранилищ.