Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды

Директор крупнейшего в Крыму поставщика услуг водоснабжения ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о том, как в Симферополе проходит ремонт водопроводных сетей, и сколько воды это позволит сэкономить в будущем.
По словам директора предприятия, в настоящий момент в Крыму реализуется комплексный план стабильного водоснабжения, в том числе города Симферополя. Документ разрабатывали Минэкономразвития и Минстрой РФ, а также республиканское МинЖКХ.
«В рамках реализации этого плана на 2021 год предусмотрено финансирование в размере без малого полтора миллиарда рублей на капитальный ремонт разводящих водоводов города Симферополя. Это 14 объектов протяженностью порядка 30 километров у нас», — сообщил директор «Вода Крыма».
«Это так называемый метод санации. Да, конечно, 100% обойтись без разрытий невозможно. Но, к примеру, либо мы говорим про полное разрытие водовода, либо мы говорим про два небольших котлована с удаленностью друг от друга от 150 до 300 метров. То есть роется стартовый и финишный котлован, и между ними, без всякого разрытия, прокладывается новая труба либо ремонтируется старая. Это современнейшие методы, которые показали себя в Москве и Севастополе самым наилучшим образом. Подрядные организации уже приступили к выполнению работ без особого ущерба для дорожного движения», — добавил Максим Новик.
«Прокладывается новая труба выше уровня земли. Потому что при выполнении работ на определенном участке необходимо на какое-то время отключить ремонтируемый участок магистрали. Байпас же позволяет сохранить водоснабжение потребителей на время ремонта. Это делается для того, чтобы жители испытывали как можно меньшие неудобства от проведения ремонтных работ», — пояснил директор предприятия.
После завершения реконструкции «Вода Крыма» прогнозирует снижение потерь воды в Симферополе до 10 000 кубометров в сутки, что составляет половину от текущего показателя.
Ранее ФАН пообщался с экспертом, который пояснил, с какими трудностями может столкнуться Крым в попытках создать несколько новых водохранилищ.